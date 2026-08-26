Pukštas je na izlaznim vratima Hajduka! Odlazi 'na popustu'

Bliži se odlazak 22-godišnjeg američkog nogometaša Rokasa Pukštasa iz Hajduka. Podsjetimo, Pukštas je došao u Split sa samo 16 godina, još 2020. godine, a u Hajduku je stasao u jednog od najboljih veznjaka hrvatske lige. Za splitski klub odigrao je 141 utakmica i zabio 26 golova uz 10 asistencija. Karijeru nastavlja u drugoj engleskoj ligi.

Naime, Hajduk prodaje Puktšasa u Middlesbrough, koji je poslao "bijelima" ponudu koja zadovoljava klub i igrača. Uzvratna utakmica protiv Rakowa u doigravanju za Konferencijsku ligu trebala bi biti Pukštasova posljednja u bijelom dresu.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je dogovorio posao od pet milijuna eura, što bi značilo da Hajduk prodaje 22-godišnjaka ispod njegove tržišne vrijednosti, koja je prema Transfermarktu šest milijuna eura.