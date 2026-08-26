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STOŽERNI IGRAČ

Pukštas je na izlaznim vratima Hajduka! Odlazi 'na popustu'

Piše Mato Galić, Luka Tunjić,
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Pukštas je na izlaznim vratima Hajduka! Odlazi 'na popustu'
Split: Hajduk i Gorica sastali se 29. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
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Šok na Poljudu: Pukštas odlazi u drugu englesku ligu za pet milijuna eura, i to ispod tržišne vrijednosti! Rakow će mu biti posljednji ples u bijelom

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Bliži se odlazak 22-godišnjeg američkog nogometaša Rokasa Pukštasa iz Hajduka. Podsjetimo, Pukštas je došao u Split sa samo 16 godina, još 2020. godine, a u Hajduku je stasao u jednog od najboljih veznjaka hrvatske lige. Za splitski klub odigrao je 141 utakmica i zabio 26 golova uz 10 asistencija. Karijeru nastavlja u drugoj engleskoj ligi.

Naime, Hajduk prodaje Puktšasa u Middlesbrough, koji je poslao "bijelima" ponudu koja zadovoljava klub i igrača. Uzvratna utakmica protiv Rakowa u doigravanju za Konferencijsku ligu trebala bi biti Pukštasova posljednja u bijelom dresu.

Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a
Split: Hajduk i Varaždin sastali se u 33. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Hajduk je dogovorio posao od pet milijuna eura, što bi značilo da Hajduk prodaje 22-godišnjaka ispod njegove tržišne vrijednosti, koja je prema Transfermarktu šest milijuna eura.

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Komentari 13
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