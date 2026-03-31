Obavijesti

Sport

Komentari 31
ANKETA Za koga ćete navijati u povijesnoj utakmici BiH i Italije?

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 5 min
ANKETA Za koga ćete navijati u povijesnoj utakmici BiH i Italije?
Foto: Peter Cziborra

Dvije reprezentacije bore se za odlazak na Svjetsko prvenstvo. BiH traži plasman drugi puta u povijesti, a Talijani se nadaju da ga neće propustiti treći put zaredom. Utakmica počinje u 20.45 sati

Večeras od 20.45 sati (Sport Klub 1) na stadionu Bilino polje u Zenici igra se utakmica odluke između Bosne i Hercegovine i Italije. 'Zmajevi' pred svojom publikom dočekuju 'azzurre' u finalu doigravanja za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Domaćini sanjaju plasman na najveću nogometnu pozornicu po drugi puta u povijesti dok se Italija nada prekinuti niz neodlaska na SP. Zadnji puta im je to uspjelo u Brazilu 2014. 

Sarajevo: Trening nogometne reprezentacija BiH uoči finalne utakmice doigravanja za Svjetsko prvenstvo
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Fifa je ograničila kapacitet stadiona na 9000 mjesta pa navijači pronalaze način kako da prate ovu važnu utakmicu. Neki od njih koji žive u okolici stadiona iznajmljuju balkone i prozore, a mediji u BiH prenose kako će navijači Italije biti dočekani na najbolji mogući način. Potrudili su se organizirati turističko razgledavanje Zenice na bosanskom i talijanskom jeziku, a kod gradske Arene bit će i fan zona.  

U Zenici se za balkon plaća i do 500 eura! Evo gdje gledati BiH - Italija u spektaklu za Mundijal
FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - A drone view shows Bilino Polje Stadium ahead of the match between Bosnia and Herzegovina against Italy
Foto: Amel Emric

Nogometaši BiH pobijedili su Wales (4-2) u dramatičnoj utakmici polufinala. Rezultat nakon isteka 120 minuta bio je 1-1, a o pobjedniku su na kraju odlučivali jedanaesterci. Jedan od junaka utakmice bio je mladi 18-godišnji Kerim Alajbegović koji je asistirao za izjednačujući gol, a onda i realizirao odlučujući penal. 

FIFA World Cup - UEFA Qualifiers - Semi Final - Wales v Bosnia and Herzegovina
Foto: Peter Cziborra

S druge strane, izabranici Gennara Gattusa u Bergamu su pobijedili reprezentaciju Sjeverne Irske 2-0, a strijelci su bili Tonali i Kean. 

O utakmici u Zenici pričalo se u HRT-ovoj emisiji Studio 4 u kojoj su raspravljali novinar Mario Zorko i voditelj Petar Vlahov, a kasnije se uključio i splitski novinar Zdravko Reić.

- Nije bitno za koga ću navijati. Ja preferiram Italiju zbog Gattusa - rekao je Zorko, a Vlahov mu je odgovorio: 

- Ja preferiram Bosnu, ipak su nam susjedi. U krajnjoj liniji, vratar je naš Vasilj. 

Svoje mišljenje izjeo je i Reić. 

- Ja ne bih navijao za Italiju, drago bi mi bilo da se plasira BiH. Dobar sam s Gattusom, ali utakmica Italije protiv Sjeverne Irske pokazala je da je to i dalje nadjačavanje, a ne nadigravanje. Ja ne vidim tu neke pomake, a u Zenici će biti kiša i blato, to će biti hrvanje - zaključio je. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026