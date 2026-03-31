ANKETA Za koga ćete navijati u povijesnoj utakmici BiH i Italije?

Večeras od 20.45 sati (Sport Klub 1) na stadionu Bilino polje u Zenici igra se utakmica odluke između Bosne i Hercegovine i Italije. 'Zmajevi' pred svojom publikom dočekuju 'azzurre' u finalu doigravanja za nadolazeće Svjetsko prvenstvo. Domaćini sanjaju plasman na najveću nogometnu pozornicu po drugi puta u povijesti dok se Italija nada prekinuti niz neodlaska na SP. Zadnji puta im je to uspjelo u Brazilu 2014.

Fifa je ograničila kapacitet stadiona na 9000 mjesta pa navijači pronalaze način kako da prate ovu važnu utakmicu. Neki od njih koji žive u okolici stadiona iznajmljuju balkone i prozore, a mediji u BiH prenose kako će navijači Italije biti dočekani na najbolji mogući način. Potrudili su se organizirati turističko razgledavanje Zenice na bosanskom i talijanskom jeziku, a kod gradske Arene bit će i fan zona.

Foto: Amel Emric

Nogometaši BiH pobijedili su Wales (4-2) u dramatičnoj utakmici polufinala. Rezultat nakon isteka 120 minuta bio je 1-1, a o pobjedniku su na kraju odlučivali jedanaesterci. Jedan od junaka utakmice bio je mladi 18-godišnji Kerim Alajbegović koji je asistirao za izjednačujući gol, a onda i realizirao odlučujući penal.

Foto: Peter Cziborra

S druge strane, izabranici Gennara Gattusa u Bergamu su pobijedili reprezentaciju Sjeverne Irske 2-0, a strijelci su bili Tonali i Kean.

O utakmici u Zenici pričalo se u HRT-ovoj emisiji Studio 4 u kojoj su raspravljali novinar Mario Zorko i voditelj Petar Vlahov, a kasnije se uključio i splitski novinar Zdravko Reić.

- Nije bitno za koga ću navijati. Ja preferiram Italiju zbog Gattusa - rekao je Zorko, a Vlahov mu je odgovorio:

- Ja preferiram Bosnu, ipak su nam susjedi. U krajnjoj liniji, vratar je naš Vasilj.

Svoje mišljenje izjeo je i Reić.

- Ja ne bih navijao za Italiju, drago bi mi bilo da se plasira BiH. Dobar sam s Gattusom, ali utakmica Italije protiv Sjeverne Irske pokazala je da je to i dalje nadjačavanje, a ne nadigravanje. Ja ne vidim tu neke pomake, a u Zenici će biti kiša i blato, to će biti hrvanje - zaključio je.