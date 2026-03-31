U Zenici se za balkon plaća i do 500 eura! Evo gdje gledati BiH - Italija u spektaklu za Mundijal

Bilino polje večeras će gorjeti. Uspije li Bosna i Hercegovina pobijediti Italiju te izboriti Svjetsko prvenstvo (20:45, SportKlub 1), neće biti daleko ni od doslovnoga konteksta. BiH igra jednu od najvećih i najvažnijih utakmica u zadnjem desetljeću, još od SP-a 2014. godine u Brazilu naši susjedi nisu bili na mundijalima. Do ovoga u SAD-u, Kanadi i Meksiku stoje im još samo naši jadranski susjedi, koji su propustili zadnja dva. Treći neuspjeh u nizu bio bi nova nacionalna sramota.

Prije nekoliko dana momčad Sergeja Barbareza izbacila je Wales, Edin Džeko zabio je u 87. minuti za 1-1, a onda su on i društvo šokirali domaćine u jedanaestercima (5-3). Talijani su u Bergamu prošli Sjevernu Irsku s 2-0, a kad su vidjeli rasplet iz Cardiffa, skakali su od sreće! Ta se videosnimka proširila društvenim mrežama, a među razdraganim igračima bio je i Federico Dimarco, bivši Džekin suigrač iz Intera.

- To je sasvim normalno. Svi mi, i u životu i u nogometu, imamo preferencije, s kim bismo radije igrali, s kim ne bismo. Ipak, sve je otišlo predaleko i žao mi je zbog njega - smirio je tenzije Džeko.

No Talijani ne bi bili Talijani kad ih ne bi potpalili. Ništa neočekivano, uoči utakmice raspisali su se o stadionu na kojem će igrati, na koji će, navodno, doći i Diletta Leotta...

"Ružan je, malen i okružen zgradama s pogledom na teren", piše u tekstu Gazzette dello Sport, čiji su ga novinari nazvali izrazito negostoljubivim i zaostalim zdanjem iz '80-ih godina.

- Zar se ovdje igra utakmica - zapitao se novinar Sky Sporta Gianluigi Bagniolo.

Igrat će se, naravno, ali ne pred maksimalnih 13.500 gledatelja. Zbog lošeg ponašanja dijela navijača tijekom utakmice protiv Rumunjske Fifa je kaznila BiH te smanjila kapacitet za 20 posto. Poznajući balkansku snalažljivost i improvizaciju, nije trebalo mnogo da osvanu oglasi za iznajmljivanje balkona na okolnim zgradama s pogledom na teren. Cijena? I do 500 eura! Uz roštilj i piće za četiri osobe, kako je glasio humorističan pokušaj oglasa...

- Pazi se, Italijo, igrati u BiH nije lako nikome. Tih 9000 navijača stvorit će osjećaj kao da ih je 90.000 - poručio je Miralem Pjanić, bivši reprezentativac.

Pjanićeve tvrdnje potvrdio je i dio Rumunja rekavši da nikad nisu igrali u bučnijem i "opasnijem" okruženju. Tad su na tribinama osvanuli transparenti poput "Dobro došli u red za smrt" i "Odavde nema bijega".

Džeko se nadovezao i na talijanske uvredljive kritike o stadionu, podsjetio je kako je Italija ugostila BiH u Empoliju, čiji stadion slovi za jedan od najružnijih.

- Taj stadion nije bolji od Bilina polja. Draže mi je igrati na dobrim stadionima, to je veća motivacija za igrača, kad su tribine ispunjene, a teren u fantastičnom stanju. Ako je itko naučio igrati na lošim stadionima i terenima, onda su to Talijani. Ovo neće biti ništa novo za njih - sjajno je odgovorio kapetan BiH.

Podcjenjivanju BiH priključio se i San Marino, odnosno njihov izbornik Roberto Cevoli, Talijan. Podsjetio je na međusobnu utakmicu u Zenici i pobjedu BiH 1-0 u lipnju prošle godine.

- Njihove je akcije lako pročitati, a muče se i u fizičkim duelima. Baš i nemaju brze igrače. Mi smo ih pošteno namučili, Džeko je sjedio na klupi u tenisicama, bez kopački, ali je morao ući pa je zabio pobjednički gol. Očekivali su laganu pobjedu, ali smo ih uplašili. Oni su spora reprezentacija, pomalo su statični, što odgovara Italiji.

Izbornik Barbarez izgubio je glas, ali odgovorio je na pitanje o taktici.

- Ako budemo poveli, parkirat ćemo autobus kod nas, a ako budemo gubili, parkirat ćemo ga kod njih.