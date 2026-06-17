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ANKETA Živciraju li vas pauze za vodu i reklame na Mundijalu?

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
ANKETA Živciraju li vas pauze za vodu i reklame na Mundijalu?
Foto: John Sibley

Fifa je uvela obavezne pauze za vodu na SP-u 2026, a mnogi viču: nogomet se pretvara u show za reklame i Amerikance

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Svjetsko prvenstvo 2026. donijelo je revoluciju u nogometnom formatu. Obavezne trominutne stanke za osvježenje sredinom svakog poluvremena, uvedene na sve 104 utakmice, pretvorile su tradicionalnu igru u onu s četiri četvrtine. Dok Fifa kao glavni razlog navodi brigu za zdravlje igrača nakon pritužbi na prošlim turnirima, mnogi ovu novost vide kao otvaranje vrata komercijalizaciji i "amerikanizaciji" sporta.

FIFA World Cup 2026 - Group I - France v Senegal
Foto: John Sibley

Fifa je odluku o obaveznim pauzama opravdala nužnošću zaštite igrača, pozivajući se na iskustva s turnira gdje su se nogometaši žalili na iscrpljujuće uvjete i vrućinu. Zbog toga je odlučeno da će sudac prekidati igru oko 22. minute svakog dijela kako bi se igrači hidrirali. Ključna promjena je u tome što su stanke uvedene na svim utakmicama, neovisno o temperaturi ili činjenici igra li se u klimatiziranoj dvorani. Time se, tvrde iz Fife, osigurava dosljednost i jednaki uvjeti za sve.

Ipak, odluka je izazvala sumnje kada je Fifa potvrdila da će televizijske kuće tijekom pauza smjeti emitirati reklame. Kritičari tvrde da je, uz brigu za igrače, financijski motiv bio presudan. Američki Fox, primjerice, očekuje prihod od preko 250 milijuna dolara samo od oglasa tijekom ovih prekida. Gledatelji su tako suočeni s prekidima prijenosa usred igre radi reklamnog bloka, praksa nezamisliva za nogometne puriste.

Osim komercijalnog aspekta, stanke su se pokazale i kao moćan taktički alat. Izbornici ih koriste kao "time-out" za davanje novih uputa, dok su igrači poput Virgila van Dijka izrazili nezadovoljstvo. Emma Hayes, stručna komentatorica, nazvala ih je "prekidima za momentum", korisnima za ekipu koja gubi, a štetnima za onu koja je u naletu. Pauze su tako promijenile i tempo i strategiju vođenja utakmica.

Mi vas pitamo, živciraju li vas reklame i pauze za vodu na Svjetskom prvenstvu?

Živciraju li vas pauze za vodu i reklame na Svjetskom prenstvu?

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