Ante Budimir je kralj La Lige: Hrvat donosi više bodova čak i od Lewandowskog i Mbappéa!

Nakon pobjede Osasune nad Celtom iz Viga 2-1, na društvenim mrežama pojavila se fascinantna statistika koja hrvatskog napadača Antu Budimira stavlja na sam vrh španjolskog nogometa, čak i ispred nekih od najvećih svjetskih zvijezda.

POGLEDAJTE GALERIJU: Tko je gospođa Budimir?

Specijalizirana stranica za statistiku španjolske prve lige objavila je podatak koji je oduševio fanove koji prate igre "vatrenog". U objavi su istaknuli kako je Budimir ove sezone s 11 golova Osasuni izravno donio čak osam bodova, što je bio povod za dublju analizu. Ono što je ta analiza otkrila još je impresivnije i pokazuje koliko je Budimir zapravo ključan igrač za svoju momčad.

Najvrjedniji golovi u cijeloj ligi

U grafici priloženoj uz objavu nalazi se popis igrača koji su svojim momčadima donijeli najviše bodova u posljednjih pet sezona La Lige, počevši od sezone 2021/22. Na vrhu te prestižne liste, s nevjerojatnih 57 bodova osiguranih svojim golovima, nalazi se upravo Ante Budimir. Da bi se shvatila veličina ovog postignuća, dovoljno je pogledati imena koja se nalaze iza njega. Drugi je golgeter Barcelone Robert Lewandowski, koji je svojoj momčadi donio 47 bodova, a slijede ga Alexander Sørloth s 46 i Vedat Muriqi s 41 bodom.

Posebno je zanimljivo da se na petom mjestu, s 40 osvojenih bodova za Real Madrid, nalazi i jedan od najboljih igrača svijeta, Kylian Mbappé. Iako je Francuz u Primeri odigrao znatno manje utakmica, činjenica da Budimir predvodi listu ispred takvih zvijezda pokazuje koliko su njegovi golovi odlučujući.

Statistika računa bodove koje bi momčad izgubila da se ne računaju golovi određenog igrača i savršeno ilustrira Budimirovu važnost za Osasunu. Dok zvijezde velikih klubova često zabijaju u utakmicama koje su već odlučene, Budimirovi predstavljaju čistu vrijednost za klub iz Pamplone. Iako možda nema glamur najvećih svjetskih imena, ove brojke potvrđuju ono što navijači Osasune već dugo znaju - Ante Budimir je edan od najutjecajnijih napadača u cijeloj La Ligi.