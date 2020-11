Ante Budimir je oduševio i grabi prema Euru, Brekalo je klasa, a Vida zakazao u 'svojem domu'

Budimir je u trećem nastupu zabio prvijenac za reprezentaciju, oduševio je u prvome dijelu, a u drugom je najbolji kod nas bio Brekalo. Domagoj Vida je s vrpcom oko ruke odigrao 45 minuta iz 'noćne more'.

<p><strong>Hrvatska </strong>je odigrala 3-3 protiv Turske. I devetu smo utakmicu zaredom primili gol, obrana je opet bila slabiji dio momčad. U napadu je oduševio Budimir, kao i sjajni Brekalo. U subotu igramo protiv Švedske, a u utorak u Splitu protiv Portugala. Dvije utakmice u ligi nacija, za kraj reprezentativne 2020. godine.</p><p><strong>Simon Sluga - </strong>6 - Prvi je put za Hrvatsku branio od prve minute. Primio je tri gola, ali niti za jedan od njih nije kriv. Sve ostalo je odradio dobro. On je drugi izbor na golu nakon Dominika Livakovića. </p><p><strong>Josip Juranović - </strong>5,5 - Imao je nekoliko solidnih ubačaja, pokušavao je preko svoje desne strane, a onda je kiksao kod drugoga gola Turske. Turuc mu je pobjegao i zabio. To je kiks koji mu se nije smio dogoditi.</p><p><strong>Domagoj Vida - </strong>5 - Igralo se u njegovom domu, na stadionu Bešiktaša, a odigrao je poluvrijeme koje će i sam htjeti što prije zaboraviti. Napravio je penal, nakon toga je zajedno s Juranovićem kiksao i kod drugog turskog gola. Nije uspješno namjestio ofsajd. Podsjetimo, nije Domagoj bio pravi ni u posljednjoj utakmici protiv Francuske. I tada je bio sukrivac za oba gola. Definitivno, nije u formi. On je senator hrvatske reprezentacije, izbornik Dalić je stao u njegovu zaštitu, ali s ovako lošim partijama sigurno gubi mjesto u prvih 11, a mnogi nakon ovakvih pogrešaka dovode u pitanje i njegov status uopće u reprezentaciji. Izašao je na poluvremenu, izgledao je jako loše. </p><p><strong>Marin Pongračić -</strong> 6 - Za prva dva gola nije kriv, a kod trećega prvo nije ispratio igrača, a onda je zakasnio u blok. Ovo mu je bio debi za reprezentaciju. Mjesecima nije igrao zbog mononukleoze, tek se nedavno vratio. Zbog toga za njega treba imati razumijevanja. Zlatko Dalić je uvjeren kako je on budućnost Hrvatske kad su stoperske pozicije u pitanju.</p><p><strong>Dario Melnjak -</strong> 5,5 - Nismo baš bili nešto prodorni po njegovoj strani. Zakasnio je i kod trećega gola. Za Zlatka Dalića on je izbor broj jedan na lijevom boku, ali ni u ovoj utakmici nije odigrao nešto posebno. Nema ubačaja s lijeve strane, a u obrani baš nije nešto previše siguran. </p><p><strong>Milan Badelj -</strong> 5,5 - Prije penala za Turke, nije dobro reagirao. Kasnije je imao jednu dobru loptu za Budimira. Odradio je sat vremena, jedno samo solidno izdanje veznjaka Genoe. </p><p><strong>Marko Rog - </strong>6 - Marko sve više igra u Cagliariju, u ovoj je utakmici bio motoričan, sjećamo se da je bio takav još dok je nosio dres Dinama. Solidno Markovo izdanje. Dalić ga je ostavio u igri cijelu utakmicu.</p><p><strong>Josip Brekalo - </strong>7,5 - Ante Budimir je bio najbolji kod nas u prvome, a Brekalo u drugom dijelu. Prvo je asistirao Pašaliću za 2-2, a onda je zabio glavom za naše vodstvo. Josip je klasa, on ima zabetonirano mjesto u prvih 11 reprezentacije. Asistencija i gol u Istanbulu samo potvrđuju koliki je on dobitak za našu reprezentaciju.</p><p><strong>Mario Pašalić - </strong>7 - Igrao je na svojoj poziciji, kao centralni vezni, to mu je najdraža pozicija. Zabio je za pobjedu protiv Švicarske u listopadu, zabio je i sad Turcima. Kad Mario ima priliku u 16 metara, onda je to gotovo sigurno gol. Još jedna njegova dobra partija.</p><p><strong>Mislav Oršić - </strong>7 - Igrao dobro u Dinamu, a sad je imao jednu jako dobru partiju i u dresu reprezentacije. Bio je rastrčan, igrao je po lijevoj strani, ali bilo ga je i na desnoj. Započeo je akciju kojom smo izjednačili na 2-2, a par minuta nakon toga je sjajno asistirao za gol Brekalu. Bravo za Mislava, izbornik s njim može biti itekako zadovoljan.</p><p><strong>Ante Budimir -</strong> 7,5 - OK, igrao je rukom, ali to je Vinčićev problem. Slovenac nek se pravda, kao i njegovi pomoćnici. Ante je loptu sebi gurnuo i zabio, samo to je bitno. VAR-a nema i eto gola. Majstorski je zabio nema što, rutinski je prebacio turskoga golmana. I prije gola je bio odličan, ulazio u prilike. Sjajno se nosio sa turskim braničima. Budimiru je ovo treći nastup za Hrvatsku i krupnim koracima grabi prema Euru. Prema svemu sudeći, on bi trebao biti među 23 igrača za Euro i među 20-ak igrača na koje Zlatko Dalić računa na početku kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u ožujku. Bio je naš ponajbolji igrač. Bio bi dobar izbor za vrh napada i protiv Švedske. Oduševio je u Istanbulu.</p><p><strong>Filip Uremović - od 46. minute - </strong>6 - Ušao je umjesto Domagoja Vide na poziciju stopera. To mu je prirodnija pozicija od one na desnom boku na kojoj ga gledamo u posljednje vrijeme. Bio je puno bolji od Vide, unio je sigurnost.</p><p><strong>Toma Bašić - od 60. minute </strong>- 5,5 - Bio je to debi za veznjaka Bordeauxa u reprezentaciji. Vidjelo se da je impresioniran nakon ulaska u igru.</p><p><strong>Ivan Perišić - od 60. minute</strong> - 6 - Čim je ušao u igru, imali smo jednu opasnu akciju u turskom kaznenom prostoru. Igra u velikoj formi u Interu, on će biti u prvih 11 protiv Šveđana i Portugalaca.</p><p><strong>Duje Ćaleta-Car - od 61. minute</strong> - 6 - On je sigurno u prvih 11 protiv Švedske i Portugala. Sad je dobio pola sata nakon što smo primili treći gol. Dobio je neka važne duele. Bio je dosta siguran.</p><p><strong>Antonio-Mirko Čolak</strong> <strong>- od 66. minute </strong>5,5 - Nije bilo lako zamijeniti odličnog Budimira. Bio je jako impresioniran, njemu je to bio debi u hrvatskoj reprezentaciji.</p><p><strong>Luka Modrić - od 77. minute</strong> - igrao premalo za ocjenu - Prvo je kapetan bio Vida, zatim Badelj, onda Perišić i na kraju Modrić. Četiri igrača s vrpcom oko ruke.</p>