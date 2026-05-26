Ante Budimir ostao bez trenera nakon što je jedva ostao u ligi

Španjolski nogometni prvoligaš Osasuna, za koju igra hrvatski napadač Ante Budimir, smijenila je trenera Alessija Liscija (40) nakon pet poraza zaredom u završnici sezone.

"Osasuna i Lisci razilaze se na svojim putovima. Klub želi zahvaliti talijanskom treneru na predanosti, trudu i angažmanu pokazanima u sezoni u kojoj je vodio sastav, kao i na izvrsnom odnosu prema članovima, navijačima, upravnom odboru i zaposlenicima tijekom ovog razdoblja", priopćio je klub iz grada Pamplone.

Lisci je godinu dana proveo na klupi Osasune s kojom je zauzeo 17. mjesto, jedno iznad zone ispadanja. Prije mjesec dana se momčad borila za poziciju koja bi ju odvela u europsku Konferencijsku ligu, ali uslijed serije poraza i bodovne izjednačenosti u donjem dijelu tablice, strepila je za opstanak u zadnjem kolu. To je njen najslabiji rezultat od kada je u listopadu 2020. došao Budimir (34) iz Mallorce. Dosad je njen najlošiji rezultat bilo 11. mjesto, a najbolje 7. tijekom tog razdoblja.

Hrvatski reprezentativac je završio sezonu kao treći strijelac španjolskog prvenstva sa 17 pogodaka. Ispred njega su Vedat Muriqui iz Mallorce s 23 i Kylian Mbappe iz Real Madrida sa 25 golova.

Zasad je nepoznato tko će zamijeniti Liscija na klupi Osasune. On je prije godinu dana došao na El Sadar nakon što je bio uspio s drugoligašem Mirandesom ući u finale doigravanja za prvu ligu, a nakon što je Vicente Moreno odlučio napustiti Osasunu.