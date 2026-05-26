FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Dalić u garaži ima poklon iz Emirata

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a mi smo zavirili kakve se 'zvijeri' kriju u njihovim garažama. Zlatko Dalić i dalje je vjeran svom BMW-u kojeg je dobio prije deset godina
Rolls Royce, Ferrari 812 Superfast, McLaren samo su neki od automobila koji krase garaže hrvatskih reprezentativaca. Malo smo 'bacili oko' da vidimo što voze hrvatski nogometaši, a jedan od ponosnih vlasnika 'zvijeri' vrijedne oko 260.000 eura je bivši hrvatski reprezentativac Marcelo Brozović (31).
Riječ je o Rolls Royceu Cullinanu u kojem se prvi put pojavio na zagrebačkom okupljanju 'vatrenih' 2020.
Golman Dominik Kotarski na okupljanje 'vatrenih' uoči pripremnog turnira u Egiptu 2024. stigao je u Mercedesu E klase koji košta više od 50.000 eura.
Osvježio je vozni park pa tako je na okupljanje za SP 2026. stigao u Mercedes G klasi vrijednoj najmanje 200.000 eura.
Povremeni reprezentativac Bruno Petković je nekoliko puta viđen za volanom svojeg Mercedesa AMG E63 S. Petković se umjesto 'običnih' 571 konjskih snaga odlučio za obnovljenu liniju AMG modela koji ispod poklopca motora ima V8 Biturbo motor snažan 612 konjskih snaga. Brzinu od 100 km/h postiže za nevjerojatnih 3,4 sekunde, a uz dodatnu opremu kojom Petkov 'ljubimac' obiluje vrijedi oko 170.000 eura
Kapetan 'vatrenih' Luka Modrić u garaži ima Bentley Continental GT koji, ovisno o opremi, vrijedi i do 350 tisuća eura, a prije je koristio i Audi Q7 koji stoji oko 66 tisuća eura.
Nakon dugogodišnje suradnje s Audijem, Real je dogovorio sponzorsku suradnju s BMW-om. Luka je tada izabrao BM2 "iX M60" sa 619 konja, vrijednog 133.000 eura, a odabrao je i personaliziranu boju, kao što su učinili i Camavinga te Ancelotti.
A luksuzni Bentley u svojoj garaži ima i Ivan Perišić.
Ima ga već nekoliko godina i vozi ga kada je u Hrvatskoj.
Ivan Rakitić, bivši hrvatski reprezentativac, a danas tehnički direktor Hajduka, također obožava automobile. Prije nekoliko godina je za 130.000 eura kupio BMW i8.
A u garaži ima i Rolls Royce Phantom. Početna cijena ove "zvijeri" kreće se od 260.000 eura. U Rakitićevoj garaži našlo se mjesta i za Mercedes Brabus G700 vrijedan više od 260.000 eura, sa 700 konjskih snaga, a za četiri sekunde postiže brzinu od 100 km/h.
U Hajduku je na korištenje dobio Toyotu Highlander
Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren vozi Ferrari 812 Superfast vrijedan također oko 260.000 eura. Za samo 2,9 sekundi postigne brzinu od 100 kilometara na sat, a ima čak 800 konjskih snaga.
Sličan model ima još jedan umirovljeni "vatreni" Šime Vrsaljko koji je zapravo i savjetovao tad reprezentativnog kolegu da napravi istu stvar, a svojevremeno se na Instagramu pohvalio tada novim automobilom.
Bivši 'vatreni' koji vozi najskuplji automobil je Borna Barišić, ponosni je vlasnik McLarena 765LT čija cijena iznosi oko 450.000 eura, što je više od tri milijuna kuna.
Riječ je o jurilici koja ima 4-litreni twin-turbo V8 motor ukalupiran u gotovo 800 konjskih snaga. Bornin limeni ljubimac je limitirani model, a proizvedeno ih je samo 765.
Petar Sučić je na prvo okupljanje došao u Porscheu
Izbornik Zlatko Dalić vozi BMW sedme serije vrijedan oko 46.000 eura koji je dobio na poklon od vlasnika Al Aina, kluba iz Emirata koji je trenirao tri godine i nakon kojeg je preuzeo hrvatsku reprezentaciju.
Iako u HNS-u ima pristojnu plaću (oko milijun i pol eura godišnje), Zlatko se još nije odlučio na akviziciju te i dalje vozi svoj vjerni BMW.
