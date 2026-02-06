Obavijesti

Sport

Komentari 1
KAKVA FORMA

VIDEO Budimir ponovno zabio!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Budimir ponovno zabio!
Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Hrvatu je ovo već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice! Više golova od Budimira u La Ligi zabili su samo Mbappe (22), Muriqi (15) i Ferran Torres (12)

Admiral

Celta Vigo je dočekala Osasunu u 23. kolu La Lige, a gosti su poveli u 35. minuti golom Ante Budimira

Dočekao je Budimir ubačaja Raula Mora s desne strane i još jednom demonstrirao koliko je dobar u igri glavom u suparničkom šesnaestercu. 

Hrvatu je ovo već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice! Više golova od Budimira u La Ligi zabili su samo Mbappe (22), Muriqi (15) i Ferran Torres (12). 

Gol pogledajte OVDJE

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Prvi igrač ikad iz Bocvane stigao je u HNL

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu
NAPUŠTA SUNČANU OAZU

FOTO Zbogom holivudski dome! Ivica Zubac iznenada seli iz luksuzne vile u Los Angelesu

Ivica Zubac sa suprugom i djetetom morat će napustiti luksuznu vilu koju je kupio u Los Angelesu. Novi dom promaći će u Indianapolisu gdje će igrati za Pacerse
FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira
UOČI KARNEVALA U RIJU

FOTO Ona je za njime totalno luda! Evo što radi Viniciusova cura. Provocira i vatreno pozira

Vinicius Junior u vezi je s Virginijom Fonsecom. Ova poduzetnica i influencerica skandalozne prošlosti privukla pažnju javnosti. Njihova veza već naišla na prepreke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026