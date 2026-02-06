VIDEO Budimir ponovno zabio!

Celta Vigo je dočekala Osasunu u 23. kolu La Lige, a gosti su poveli u 35. minuti golom Ante Budimira.

Dočekao je Budimir ubačaja Raula Mora s desne strane i još jednom demonstrirao koliko je dobar u igri glavom u suparničkom šesnaestercu.

Hrvatu je ovo već 11. gol ove sezone u španjolskom prvenstvu te peti u posljednje četiri utakmice! Više golova od Budimira u La Ligi zabili su samo Mbappe (22), Muriqi (15) i Ferran Torres (12).

