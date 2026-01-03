Ante Budimir za povijest! Ovo nije uspjelo nijednom strancu u Osasuni. Nagradili ga pljeskom

U susretu 18. kola španjolskog nogometnog prvenstva Osasuna i Athletic Bilbao su odigrali 1-1, a za domaćine je do 76. minute igrao hrvatski napadač Ante Budimir. Domaćin je poveo u 34. minuti sjajnim golom Rubena Garcije iz slobodnog udarca, a izjednačio je Gorka Guruzeta u 71. minuti.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir igrao je za Osasunu do 76. minute kada ga je zamijenio Raul Garcija. Travnjak El Sadra napustio je uz ovacije nakon što je postao stranac s najviše nastupa u 105 godina dugoj povijesti Osasune.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

Bio je to Budimirov 198. nastup u dresu kluba iz Pamplone, a postigao je ukupno 79 golova. Do sada je dijelio rekord s iranskim veznjakom Javadom Nekounamom.

Osasuna se trenutačno nalazi na 12. mjestu sa 19 bodova, dok je Athletic osmi sa 24 boda.U ranije odigranom susretu Celta je pobijedila Valenciu sa 4-1. Gosti su mogli do vodstva već u šestoj minuti, no Pepelu nije realizirao kazneni udarac. Njegov udarac je završio u okviru gola.

Foto: VINCENT WEST/REUTERS

U 31. minuti i Celta je dobila jedanaesterac koji je Borja Iglesias pretvorio u vodstvo. Isti je igrač u 59. minuti zabio za 2-0. Pepelu je u 70. smanjio vrativši nadu "Šišmišima", no Celta je odgovorila s dva gola za konačnih 4-1. Strijelci su bili Jones El-Abdellaoui (83) i Hugo Alvarez (90+4).

Večeras se još sastaju Elche - Villarreal, te Espanyol - Barcelona, a dok će u nedjelju snage odmjeriti Sevilla - Levante, Real Madrid - Real ​Betis, Mallorca - Girona, Alaves - Real Oviedo, te Real Sociedad - Atletico Madrid.

Vodi Barcelona sa 46 bodova ispred Real madrida koji ima četiri boda manje.