Ante Ćorić ispisao povijest s maltežanskim klubom u Europi!

U noći koja će zlatnim slovima biti upisana u anale malteškog nogometa, Hamrun Spartans postao je prvi klub s tog mediteranskog otoka koji se plasirao u grupnu fazu nekog Uefinog natjecanja!

U dramatičnom uzvratu doigravanja za Konferencijsku ligu, malteški prvaci odigrali su 2:2 u gostima kod latvijskog RFS-a i s ukupnih 3:2 osigurali povijesni prolaz. Jedan od ključnih arhitekata ovog podviga bio je hrvatski veznjak Ante Ćorić (28), čiji su ulazak s klupe i majstorska asistencija prelomili utakmicu.

Nakon minimalne pobjede od 1:0 na Malti, Spartansi su u Rigu stigli s jasnim ciljem – obraniti prednost i ispisati povijest. Utakmica je počela iz kao snova za goste. Već u 12. minuti, Senegalac Saliou Thioune, strijelac i u prvoj utakmici, pogađa za vodstvo i povećanje ukupne prednosti na 2:0. Činilo se da je put prema grupnoj fazi širom otvoren.

Međutim, latvijski prvak nije se predavao. Samo pet minuta kasnije, Stefan Panić preciznim udarcem s bijele točke vraća stvari na početak, poravnavši rezultat na 1:1. Do kraja poluvremena vodila se bespoštedna bitka, a obje su momčadi propustile nekoliko izglednih prilika. Hamrun je, unatoč primljenom pogotku, djelovao hrabro i odlučno, ne dopuštajući domaćinu da preuzme potpunu kontrolu.

Ključni trenutak utakmice dogodio se u 65. minuti, kada je trener Giacomo Modica odlučio na teren poslati Antu Ćorića umjesto Domovydasa Simkusa. Bio je to potez koji je promijenio tijek susreta i usmjerio Hamrun prema Europi.

Jedva tri minute nakon ulaska u igru, Ćorić je pokazao djelić magije koja ga je nekoć svrstala među najveće talente Europe. Primio je loptu na sredini terena, podigao pogled i poslao savršeno precizan centaršut u kazneni prostor. Tamo je najviši u skoku bio branič Vincenzo Polito, čiji je snažan udarac glavom završio u mreži za vodstvo Hamruna od 2:1. Bio je to pogodak koji je vratio dva gola prednosti u ukupnom rezultatu i zadao težak udarac ambicijama RFS-a.

Do kraja susreta domaćini su uspjeli tek izjednačiti preko Darka Lemajića u 87. minuti, no za potpuni preokret više nije bilo ni snage ni vremena. Spartansi su izdržali i slavlje je moglo početi.