Ante Erceg o treneru Hajduka: 'Kada mu se netko zamjeri, Garcia zna biti zafrknut...'

Gonzalo Garcia posljednjih pola godine uspješno vodi Hajduk. Jesenski dio sezone završio je na drugom mjestu, s tek bodom zaostatka za Dinamom, a jedan od igrača koji ga najbolje poznaje u HNL-u je Ante Erceg (36). Bivši napadač Hajduka, koji je s Garcijom surađivao u Istri, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom gdje je podijelio vrijedan uvid u njegove metode rada.

Erceg je iznio detalje suradnje s urugvajskim stručnjakom. Opisao je atmosferu na treninzima koja se razlikuje od uobičajenih iskustava profesionalnih nogometaša.

​- Kada sam ja došao u Istru, on ju je već godinu i nešto dana vodio. To je takva osoba da sam ja svaki dan jedva čekao doći na taj trening - započeo je Erceg i nastavio:

​- Zbog njega, njegovih pomoćnika, ja sam jedva čekao. Toliki gušt. Rijetko koji profesionalni igrač će ovako nešto reći, da jedva čeka doći na trening. Gušt, dobra atmosfera... I uvijek su treninzi bili isti, bez obzira na pobjedu ili poraz.

Javni nastupi Gonzala Garcije ostavljaju dojam mirnog i staloženog čovjeka, što se razlikuje od temperamenta koji se često povezuje s južnoameričkim trenerima. Međutim, Erceg ističe da se iza mirnog nastupa krije čvrst autoritet.

​- On će ti sve dati. Izgleda malo mekan, ali zna biti zafrknut kad mu se zamjeriš. Ima karakter i faca je. Ovako ljudi kada gledaju presice misle da je mekan. Ali ima karakter i autoritet i jako je dobar trener - otkrio je Erceg.

Erceg je također istaknuo Garcijinu posvećenost taktičkoj disciplini.

​- Čak bismo neke utakmice pobijedili i jake protivnike, pa on ne bi bio zadovoljan jer nismo igrali po onome što je htio od nas - dodao je.