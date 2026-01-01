Obavijesti

VODIO GA JE U ISTRI

Ante Erceg o treneru Hajduka: 'Kada mu se netko zamjeri, Garcia zna biti zafrknut...'

Piše Zdravko Barišić,
Ante Erceg o treneru Hajduka: 'Kada mu se netko zamjeri, Garcia zna biti zafrknut...'
Hajduk i Vukovar sastali se u 18. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

On će ti sve dati. Izgleda malo mekan, pogotovo ovako kada ga ljudi vide na presicama, ali kada mu se zamjeriš..., rekao je nogometaš Gorice

Gonzalo Garcia posljednjih pola godine uspješno vodi Hajduk. Jesenski dio sezone završio je na drugom mjestu, s tek bodom zaostatka za Dinamom, a jedan od igrača koji ga najbolje poznaje u HNL-u je Ante Erceg (36). Bivši napadač Hajduka, koji je s Garcijom surađivao u Istri, gostovao je u emisiji Sport nedjeljom gdje je podijelio vrijedan uvid u njegove metode rada.

Erceg je iznio detalje suradnje s urugvajskim stručnjakom. Opisao je atmosferu na treninzima koja se razlikuje od uobičajenih iskustava profesionalnih nogometaša.

​- Kada sam ja došao u Istru, on ju je već godinu i nešto dana vodio. To je takva osoba da sam ja svaki dan jedva čekao doći na taj trening - započeo je Erceg i nastavio:

​- Zbog njega, njegovih pomoćnika, ja sam jedva čekao. Toliki gušt. Rijetko koji profesionalni igrač će ovako nešto reći, da jedva čeka doći na trening. Gušt, dobra atmosfera... I uvijek su treninzi bili isti, bez obzira na pobjedu ili poraz.

Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL
Zagreb: NK Lokomotiva i HNK Gorica sastali se u trećem kolu Prve HNL | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Javni nastupi Gonzala Garcije ostavljaju dojam mirnog i staloženog čovjeka, što se razlikuje od temperamenta koji se često povezuje s južnoameričkim trenerima. Međutim, Erceg ističe da se iza mirnog nastupa krije čvrst autoritet.

​- On će ti sve dati. Izgleda malo mekan, ali zna biti zafrknut kad mu se zamjeriš. Ima karakter i faca je. Ovako ljudi kada gledaju presice misle da je mekan. Ali ima karakter i autoritet i jako je dobar trener - otkrio je Erceg.

Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije
Split: Prozivka i prvi trening Hajduka pod vodstvom Gonzala Garcije | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Erceg je također istaknuo Garcijinu posvećenost taktičkoj disciplini.

​- Čak bismo neke utakmice pobijedili i jake protivnike, pa on ne bi bio zadovoljan jer nismo igrali po onome što je htio od nas - dodao je.

