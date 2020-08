Spli\u0107anin \u0107e jo\u0161 malo poo\u0161triti konkurenciju u osje\u010dkoj ofenzivnoj liniji. U Hajduku je, u kojem je zaradio i nagradu Torcide Hajdu\u010dko srce,\u00a0u 56 utakmica zabio 26 golova uz 15 asistencija, dok je\u00a0u Emiratima i Danskoj njegov u\u010dinak bio kudikamo skromniji zabiv\u0161i\u00a0ukupno sedam. U njegovoj igra\u010dkoj knji\u017eici jo\u0161 su turski Balikesirspor te sinjski Junak.

<p>Konačno su krenuli potpisi i u Gradskom vrtu.<strong> </strong>Novi igrač <strong>Osijeka</strong> od danas je <strong>Ante Erceg (30)</strong>! Nekadašnji igrač <strong>Hajduka i Splita</strong> vratio se u HNL nakon dvije i pol godine. U siječnju 2018., podsjetimo, napustio je Hajduk i prešao je u <strong>Shabab Dubai,</strong> a zatim u <strong>Brondby </strong>iz kojega je i stigao u Osijek. Prvo na posudbu, i to drugu iz danskog kluba koji ga je proteklu polusezonu posudio i <strong>Esbjergu</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Radovi na novom stadionu Osijeka</strong></p><p>Erceg će na Gradskom vrtu, međutim, provesti cijelu sezonu, a Osječani će imati mogućnost potom učiniti ga i trajno svojim igračem.</p><p>- Nije mi ovo prvi kontakt s Osijekom, razgovora je bilo i ranije. Sada je bila takva situacija da smo se mogli dogovoriti i sretan sam što sam u Gradskom vrtu. Redovito sam pratio HNL i u ovo posljednje vrijeme otkako sam bio u inozemstvu, pa sam dobro upućen i u sve ono što je vezano uz Osječane. Kada je uslijedio njihov sasvim konkretan poziv, rado sam ga prihvatio. Stvarno mi je drago što sam pristupio takvom klubu koji je ambiciozan i raste u svakom segmentu. Učinit ću sve sa svoje strane da ljude u Klubu, dakako i sve navijače, učinim sretnim i da Osijek ostvari svoje rezultatske ambicije. Želim dati svoj doprinos, zbog toga sam i došao - rekao je Erceg po dolasku koji će prvi trening s novim suigračima odraditi u četvrtak.</p><p>Splićanin će još malo pooštriti konkurenciju u osječkoj ofenzivnoj liniji. U Hajduku je, u kojem je zaradio i nagradu Torcide Hajdučko srce, u 56 utakmica zabio 26 golova uz 15 asistencija, dok je u Emiratima i Danskoj njegov učinak bio kudikamo skromniji zabivši ukupno sedam. U njegovoj igračkoj knjižici još su turski Balikesirspor te sinjski Junak.</p><p>- Sigurno ću brzo spoznati što trener od mene želi i u kakvom rasporedu me vidi u svojim promišljanjima, ovisno o taktičkim postavkama. Više je napadačkih pozicija koje mogu pokrivati, a vidjet ćemo hoće li to ovdje biti na krilu ili na mjestu centralnog napadača. Igrao sam i jedno i drugo, na stručnom stožeru je da procijeni što će biti najkorisnije za momčad.</p><p>Erceg će imati pravo nastupa već u ovom kolu i to baš protiv Hajduka koji u nedjelju dolazi u Gradski vrt.</p><p>- Nisam previše gledao na to. Profesionalac sam i sve su moje misli sada usmjerene ka Osijeku. Nema biranja utakmica, želim što prije biti na terenu i jedva čekam zaigrati. Odmah ću se priključiti treninzima i vjerujem da ću se brzo uklopiti u momčad u kojoj najbolje poznajem svog bivšeg suigrača Majstorovića s kojim sam se, naravno, čuo prilikom dolaskom. Ne sumnjam da će Osijek opet biti kvalitetan i konkurentan za visoke pozicije, a prvu pobjedu želim već u nedjelju. Bez obzira na suparnika. Sada igram za Bijelo-plave i logično je da ću, dobijem li priliku, učiniti sve da moja momčad bude na kraju uspješnija i zadovoljnija.</p><p>Prvim osječkim pojačanjem u novoj sezoni zadovoljan je, dakako, i sportski direktor<strong> Alen Petrović.</strong></p><p>- Polivalentan je igrač s puno iskustva koji nam sigurno može pomoći u onome što želimo napraviti u ovoj sezoni. Treba znati da je u današnje vrijeme vrlo teško dovesti kvalitetnog hrvatskog igrača, a ne treba smetnuti s uma da je i broj stranaca ograničen, pa o svemu treba voditi računa. Gledajući njegovu karijeru zaista se može reći da je imao odličnih sezona iza sebe. S njim ćemo svakako dobiti veću širinu u napadu i siguran sam da će se vrlo brzo uklopiti.</p>