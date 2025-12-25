Obavijesti

LU VOLI I SKIJANJE...

FOTO Joško Gvardiol ljubi lijepu studenticu veterine iz Zagreba: S njom se grlio na Adventu...

Foto: Čitatelj 24sata, Teleskop, Canva

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije Gvardiola i misteriozne plavuše u Bogovićevoj, portal Teleskop otkrio je tko je ona...

Nakon što su 24sata objavila ekskluzivne fotografije našeg sjajnog nogometaša Joška Gvardiola u zagrljaju misteriozne plavuše na zagrebačkoj špici za Badnjak, portal Teleskop doznaje kako je riječ o Lu Mastrović, studentici veterine i instruktorici skijanja iz Zagreba... Kako doznaje ovaj portal iz pouzdanih izvora, par je zajedno već nekoliko mjeseci, a u posljednje vrijeme ne razdvajaju se jedno od drugog. Iako privatni život nastoje držati dalje od očiju javnosti, njihova veza nije prošla nezapaženo u krugu prijatelja...

Joško Gvardiol i Lu Mastrović bili su nerazdvojni na partyju na Badnju večer, a prve zajedničke fotografije ekskluzivno je objavio 24sata OVDJE..

Foto: Čitatelj 24sata

Lu Mastrović je 20-godišnja studentica Veterinarskog fakulteta u Zagrebu. Dolazi iz obrazovne i sportske obitelji. Završila je privatnu gimnaziju, a prije dvije godine upisala je studij veterine.

U mlađim danima trenirala je taekwondo, a onda se pronašla u skijanju, u kojem je ostvarila i zapažene rezultate. U mlađim uzrastima je trenirala s hrvatskom šampionkom Zrinkom Ljutić, a danas, kada joj to fakultetske obveze dopuštaju, radi kao instruktorica skijanja, piše Teleskop.

Foto: Teleskop

– Lu je oduvijek bila društvena djevojčica, otvorena, srdačna i puna života. Sportski je tip, a skijanje joj je velika ljubav. Dolazi iz fine obitelji, a to vam mogu reći jer jako dobro poznajem cijelu njezinu obitelj i Lu od njezinog rođenja. Zbilja su krasni i normalni ljudi – kaže za Teleskop prijateljica obitelji Mastrović..

Foto: Teleskop

Joško Gvardiol tako je, čini se, privatnu sreću pronašao uz partnericu koja dijeli njegove vrijednosti, disciplinu i ljubav prema sportu.

Joško Gvardiol 00:39
Joško Gvardiol | Video: 24sata Video

Lu Mastrović djetinjstvo i najljepše ljetne uspomene veže uz Kraljevicu, gdje je godine provodila u obiteljskoj kući. Posebno je povezana s nonom Katom i nonićem Rozarijom koji su obilježili njezino odrastanje. Lu Mastrović nerazdvojna je i od svoga ljubimca, Chica, koji je mezimac cijele obitelji.

Foto: Teleskop

A ispred Joška je sad nastavak sezone u Premiershipu. Nakon kratkog predaha u Zagrebu, nastavlja se boriti za titulu sa Cityjem, Arsenal je malo pobjegao, ali sigurno Pep Guardiola i ostatak društva nisu odustali od trofeja... U dobroj je formi Joško, nadamo se svi, pogotovo izbornik Zlatko Dalić, kako će tako biti i u lipnju na Svjetskom prvenstvu u Sj. Americi...

Joško je rođen 23. siječnja 2002. godine u Zagrebu, a karijeru je započeo u Trešnjevci, prije nego što je kao dječak prešao u omladinsku školu Dinama. Vrlo brzo postalo je jasno da je riječ o iznimnom talentu, a seniorski debi upisao je već kao tinejdžer.

Pravi iskorak u karijeri ostvario je odlaskom u RB Leipzig, gdje je postao jedan od najboljih mladih stopera u Europi. Njegove igre nisu prošle nezapaženo ni na najvećoj sceni – Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022., gdje je bio jedan od ključnih igrača hrvatske reprezentacije koja je osvojila brončanu medalju. Posebno pamtimo gol kojeg je zabio Maroku u utakmici za 3. mjesto..

Upravo je taj turnir dodatno učvrstio njegov status svjetske klase.

U ljeto 2023. Gvardiol je ostvario rekordni transfer u Manchester City, čime je postao najskuplji branič u povijesti nogometa. Pod Guardiolom je dodatno napredovao, pokriva više pozicija, vidimo ga često i u napadu, zabio je neke uistinu spektakularne golove...

Unatoč velikoj popularnosti, Gvardiol drži privatni život daleko od očiju javnosti . Poznat je po mirnom karakteru, profesionalizmu i fokusu na karijeru, zbog čega ga mnogi smatraju uzorom mlađim generacijama. Njegov put – od zagrebačkih terena do svjetskih stadiona – jedan je od najupečatljivijih uspjeha hrvatskog sporta posljednjih godina.

Stopera 'vatrenih' i Manchester Cityja naš čitatelj snimio je na Badnjak u srijedu navečer u Bogovićevoj ulici
OSTALO

