Ante, jesi li to ti? Pogledajte kako Čačić izgleda u novoj Fifi

Na radost svih gejmera i zaljubljenika u nogomet, u srijedu je službeno osvanula Fifa 23. Moći ćete zaigrati s Dinamom i Hajdukom, a ono što je posebno obradovalo sve je to što se i hrvatska reprezentacija konačno vratila u Fifu nakon godina izbivanja.

No, nije to jedini novitet. Jeste li ikada zamišljali kako bi to izgledalo da Ante Čačić vodi Manchester City ili neki drugi veliki europski klub? E nova verzija popularne igrice nam je i to omogućila.

Trener Dinama Ante Čačić i trener Hajduka Mislav Karoglan imaju svoje modele u novoj Fifi pa ćete ih tako moći koristiti u Career modeu kao modele stvarnih trenera. Neće izgledati originalno kao Jurgen Klopp, Pep Guardiola i ostali svjetski treneri, već će je riječ o likovima koji su modelirani unutar igrice.

Pa tako i (ne) izgledaju. Antu Čačića su pomladili za nekoliko godina i ostavili ga bez naočala. Neke je podsjetio na reportera Andriju Jarka, neke pak na ministra Marija Banožića. Najbolje da sami procijenite. Karoglanu još nisu stavili niti fotografiju lica. Na klupi Hajduka trebao bi biti do kraja godine, uz mogućnost ostanka ako zadovolji čelnike.

Pa ako i trener Dinama voli s unucima zaigrati Fifu, eto mu prilike da vidi kako kako bi to izgledalo da jednog dana sjedne na klupu Real Madrida.

