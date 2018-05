Ante oduševio Nijemce svojim golovima, ali njemački ne priča

Što mi je sada u glavi? Samo dvije riječi, ostvarenje snova, rekao je Ante Rebić u razgovoru za njemačke medije nakon utakmice karijere na tečnom - hrvatskom.

Hrvatski krilni napadač zabio je dva gola Bayernu (3-1), srušio moćni njemački stroj i Eintrachtu donio prvi veliki trofej nakon 30 godina posta. Oduševio je navijače Frankfurta, uništio jednu od najboljih obrana svijeta, natjerao Hummelsa da se divi njegovoj brzini, no jezik u tri sezone, koliko je u Njemačkoj, nije naučio. Barem ne dovoljno dobro da bi se usudio njime služiti u prijenosu uživo. U Eintrachtu igra svoju drugu sezonu, a prije toga jednu je godinu proveo u Leipzigu.

Nakon susreta u kojem je oduševio sve kao prevoditelj je poslužio njegov klupski kolega Mijat Gaćinović. Ante je još nešto i razumio kad je novinar postavljao pitanja, no odgovarao je na hrvatskom.

- Razumio si ovo? - pitao ga je Gaćinović prilikom drugog pitanja.

- Što kaže, što kaže? - nasmijao se Rebić nakon čega mu je suigrač ipak preveo pitanje koje se odnosilo na odnos s navijačima Eintrachta.

- Sami broj 12 kojeg smo nosili prije početka utakmice znači da su oni naša dodatna snaga, naš 12. igrač i zajedno smo jači - odgovorio je presretni Ante.

Ne sumnjamo da Ante zna i razumije njemački, no u trenucima slavlja poput onog sinoćnjeg teško se sabrati i sigurno mu nitko neće zamjeriti što je pričao hrvatski. Samo neka on zabija kao što je zabijao sinoć i svi će mu oprostiti. Barem navijači momčadi u kojima on igra.

