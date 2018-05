Igrači su okupali Kovača pivom: 'Nogomet piše prekrasne priče'

Pa situacija je jasna! Podmetnuo mu je nogu u kaznenom prostoru, za mene je to čisti penal. Ali trebali smo zabiti ranije. Eintracht je pokušao uništiti našu igru i onda je bacao sve karte u kontre, poručio je nakon subotnjeg finala njemačkog Kupa Hasan Salihamidžić referirajući se na prekršaj Kevina-Princa Boatenga nad Javijem Martinezom u posljednjim minutama utakmice.

I Niko Kovač, koji je u svojoj posljednjoj utakmici na klupi Eintrachta pobjedom 3-1 osvojio i prvi trenerski trofej, nakon susreta je priznao da su Bavarci oštećeni.

- Kevin je želio očistiti loptu, ali je udario njegovu nogu. Imali smo sreće, Bayern je trebao dobiti penal - poručio je Niko Kovač u mikrofon ARD-a nakon utakmice.

A pobjedu nad Bayernom i prvi osvojeni Eintrachtov kup nakon 30 godina opisao je kao "prekrasnu priču".

- Nogomet stvara prekrasne priče. Sretan sam zbog kluba, navijača i momčadi. Stajali smo ovdje prije utakmice i pričali o tome kako, kada smo ujedinjeni, možemo napraviti sve - i u sportu i u društvu. To je ono što se dogodilo i ovoj momčadi koja je uvijek silno vrijedno radila za uspjeh.

- Hvala svim navijačima koji su nas podržavali. Naravno da sam sretan zbog trofeja, ali tužan sam jer odlazim - dodao je hrvatski trener koji je nakon posljednjeg sudačkog zvižduka potrčao u zagrljaj dvostrukom strijelcu, Anti Rebiću.

Bile su vidljive njegove emocije pa nije uspio suspregnuti ni suze nakon velikog uspjeha sa svojim, uskoro i bivšim, klubom.

Slavlje se sa travnjaka nakon utakmice premjestilo i u prostorije stadiona gdje je Kovač trebao održati konferenciju za medije. Njegovo obraćanje novinarima prekinuli su igrači predvođeni Boatengom i Rebićem i svog su trenera 'okupali' pivom.

Niko Kovac has just got a surprise soaking from his players at the post match press conference. @KPBofficial particularly happy with himself. pic.twitter.com/NtBkkxp7jI