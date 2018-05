'Rebić me ostavio tri metra iza sebe, ma, brz je kao strijela'

Trebat će mi nekoliko dana da se oporavim od ovoga, iskreno je priznao Mats Hummels nakon šokantnog poraza od Eintrachta u finalu njemačkog kupa.

Momčad Nike Kovača pobijedila je 3-1, a dva gola za Frankfurt zabio je Ante Rebić u obje situacije pokazao je koja je njegova najveća snaga.

- Rebić je užasno brz, ostavio me dva, tri metra iza sebe. Niki (Niklas Süle, op.a.) je isto jako brz, ali ni on se nije mogao nositi s Rebićem. Ante je brz kao strijela i to je ono na čemu je Eintracht polagao nade - kaže Hummels kojeg je Rebić pretrčao kod oba gola Eintrachta.

Kod prvog su za njim trčala tri igrača Bayerna, a kod drugog je prestigao dvojicu i lagano matirao Ulreicha.

- On u isto vrijeme bježi od nekoliko igrača, jednostavno, brzina je njegova velika prednost. Razmišljao sam trebam li pokušati uklizati, nekako doći do lopte, ali sam shvatio da ću vjerojatno biti isključen ako ne zahvatim loptu - priča Hummels koji je lijepim riječima dočekao i novog trenera:

- Poštivali bi Kovača kao trenera i da nije osvojio ovaj trofej. Meni osobno to ne pravi nikakvu razliku, moje mišljenje o njemu je uvijek bilo dobro.

O Niki i njegovu dolasku u Bayern pričao je i Kimmich. Novinari su ga pitali je li osvojeni trofej budućeg trenera pozitivan za njih.

- Za mene nije. Nije mi važno je li on osvoji što ili nije. Više bih volio da sam ja osvojio taj trofej. Ionako Kovač iduće sezone kreće od nule - kaže Kimmich.

Kontroverze su Bayernovi nogometaši izazvali potezom nakon utakmice nakon što odmah poslije sučeva zvižduka otišli u svlačionicu bez čestitke pobjedniku.

- Iskreno, očekivao bih da nam je netko od službenih osoba, da li iz Bayerna ili netko od čelnika DFB-a, rekao da trebamo pričekati uručenje trofeja. Mislim da se ništa nije desilo namjerno. U tom trenutku uopće nisam razmišljao o tome, inače bih rekao svojim igračima da ostanu na terenu. Neki su igrači ostali, ostao je i sportski direktor. Sve je to bio jedan nesporazum - smirio je situaciju Jupp Heynckes, a s njim se slaže i Hummels:

- Jesam li trebao ostati na dodjeli pehara nakon utakmice? Nekoliko sam puta u karijeri otišao ranije u svlačionicu, nema to nikakve veze s nepoštivanjem. Nitko nam nije rekao 'morate ostati'. Jednostavno je jedan od nas krenuo prema svlačionici, a ostali su ga slijedili kao pačići. Ma ne, nema to veze s manjkom respekta. Nije bilo nikakvih scena, mislim da ni oni nisu manje sretni jer ih mi nismo gledali kako podižu trofej.

