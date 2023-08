Antolić: Dinamo ne bi trebao biti kažnjen, a navijači AEK-a sigurno će se htjeti osvetiti...

Umjesto da Europa priča o sjajnim potezima Brune Petkovića i fantastičnom Luki Ivanušecu koji igra u formi života, navijači Dinama potrudili su se da oni budu na naslovnicama europskih medija. Unatoč izričitoj zabrani dolaska na utakmicu, oko 200-tinjak Bad Blue Boysa u ponedjeljak je došlo u Grčku gdje je dio njih sudjelovao u masovnoj tučnjavi s navijačima AEK-a. Osmero ljudi je ozlijeđeno, a nažalost, preminuo je navijač grčke momčadi Michalis Katsouris.

Uefa je odgodila utakmica za sljedeći tjedan, kada će se odigrati oba susreta, a čelnici AEK-a zagovaraju izbacivanje Dinama iz Europe. No, glavni krivac za nerede je grčka policija koja je dopustila da u državne granice uđu Bad Blue Boysi, iako su dva dana ranije bili upućeni u njihove namjere od strane hrvatske policije.

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Krešimir Antolić bivši je član Dinamove uprave, ali prije toga je u klubu nekoliko godina radio kao povjerenik za sigurnost. Kao dugogodišnji policijski djelatnik, imao je iskustvo s navijačkim neredima pa je tu poziciju vrlo uspješno obavljao u Dinamu.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Iz onoga što se zna javno i onim informacijama kojima ja raspolažen, prvi krivac je grčka policija koja je dopustila da 120, 150, 200 huligana dođe u njihov grad, prošeće se njime i dođe u jedan kvart gdje napravi takve teške incidente koji su nažalost rezultirali teško ozlijeđenima i poginulim navijačem - rekao je Antolić za RTL.

Dinamo je posljednjih godina isplaćivao kazne Uefi zbog izgreda svojih navijača, no nikada nije rigorozno kažnjen, kao što je izbacivanje iz Europe. Očekuje li klub najveća kazna u povijesti?

- Moje mišljenje je da Dinamo ne bi trebao biti uopće kažnjen za ovaj konkretan događaj iz razloga što nije bilo gostujućih navijača, nije distribuirao ulaznice, na vrijeme je poručio navijačima da nema dolaska tamo, isto tako je iskomunicirao sve što je trebalo jer znam da tamo još uvijek rade istinski profesionalci. I grčka i hrvatska policija su znali da u sklopu takozvane navijačke inicijace i u sklopu ultas scene BBB pokušati doći u Atenu i osigurati se s navijačima protivničke momčadi.

Jeste li prije razgovarali prije ovakvih utakmici s vođama Boysa?

- Jesam, negdje do kraja 2018., 2019. imao sam neposredan kontakt s predstavnicima navijačke grupe, nakon toga je iz MUP-a došao kolega koji je 20 godina radio na tim poslovima, formirali smo i časnika za navijače kojeg su oni jako dobro prihvatili, tako da je Dinamo imao razrađen sustav komunikacije. Nekad je to bolje funkcioniralo, nekad lošije, no postojao je konsenzus da se neće raditi šteta kluba, pogotovo ne u europskim utakmicama. Mi smo kroz godine odigrali puno utakmice gdje je bilo 2000, 3000 naših navijača. Ovakvih incidenata nije bilo.

Foto: LOUIZA VRADI

Navijači Dinama posljednjih godina sudjelovali su u tučnjavama, ali nikada nikoga nisu napali nožem. Antolić smatra da nitko od Boysa nije ubio navijača AEK-a.

- Kada samo došao 2013. Dinamo je bio pragu izbacivanje iz Europe zbog jednog uzvika. Prilično sam siguran na temelju onoga što znam i kako ih profiliram da oni ovakav tip napada nožem i da bi nekog ubili, realno nisu kadri napraviti, a i nije tip njihova ponašanja. Zato nije dobro stigmatizirati i stavljati im to na leđa. Ajmo pustiti da grčka policija napravi posao jer se ovdje radi o klasičnom ubojstvu. Osobno mislim da to BBB-i nisu napravili, ali pokazat će istraga.

Navijači AEK-a htjet će se osvetiti

Hrvatska i grčka policija će za predstojeće dvije utakmice biti pred velikim ispitom. Navijači AEK-a teško će zaboraviti na ovu tragediju pa je za pretpostaviti kako bi najzagriženiji pripadnici njihove skupine već u utorak mogli doći u Zagreb po osvetu. Isto tako, rigorozne mjere očekuju se i u Ateni.

- Ne treba strahovati, ali mislim da hrvatska policija ovo što se dogodilo u Ateni mora shvatiti najozbiljnije. Ovi nisu shvatili ozbiljno jer koliko imam informacije nijedan hrvatski policajac specijaliziran za navijačke nerede u Ateni. To je odstupanje od uobičajene prakse. Već sutra bi delegacija hrvatske policije trebala otići u Atenu, sjesti s kolegama iz grčke policije, vidjeti tko su osobe koje su tamo uhićene i istovremeno se početi pripremati za 15.8. Ali ne za 15., nego za 14., 13., 12., 11., jer sam siguran da će navijači AEK-a pokušati osvetiti jer ovo je u navijačkom svijetu najveće poniženje koje se može dogoditi, da ti protivnička grupa dođe u zonu tvog stadiona, očigledno te istuče i pogine njihov kolega.