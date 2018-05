Antolić nakon kaosa s Legijom: Mogu do dvije dvostruke krune

Legia je, u vrlo uzbudljivoj završnici, postala prvak Poljske. Vodeća momčad lige u posljednjem je kolu gostovala kod Lecha, vodila u derbiju kola 2:0, a onda su domaći huligani napravili prekid.

Utakmica je brzo registrirana 0:3, a Legia je time stigla do nove dvostruke krune. Podsjetimo, na klupi Legije sjedi Dean Klafurić, dok je važnu ulogu u sredini terena tijekom cijele sezone imao Domagoj Antolić. Bivši kapetan zagrebačkog Dinama baš je i kod Lecha zabio prvi pogodak na utakmici.



- Uh, što reći nakon svega... bila je ovo teška, zahtjevna i naporna, ali na kraju za nas vrlo uspješna sezona. Osvojili smo dvostruku krunu, zbog takvih sam trofeja i stigao u Poljsku. Stvarno nam nije bilo lako, imali smo tijekom godine uspona i padova, ali na kraju smo zasluženo prvaci Poljske - javio se za Goal Domagoj Antolić, pa dodao:

- Svašta se događalo u tom posljednjem kolu. Srećom, mi smo odigrali pravu utakmicu, vodili 2:0, a onda je stigao taj prekid. Čak bih rekao da je to sve bilo očekivano. Još prije utakmice su nam rekli kako se u slučaju našeg osvajanja naslova odgađa ceremonija proslave prvaka, očito su i u poljskom savezu vjerovali kako na tom derbiju može biti svašta. Tako je na kraju i bilo.

Je li u tim trenucima bilo i straha?

- Ma ne, nije bilo nikakvog straha, mi se time i nismo previše zamarali. Samo smo što prije htjeli osigurati taj naslov prvaka. Kažem, igrali smo odlično, bili baš dobri, zamarali smo se samo time da što prije osiguramo titulu. Na neki način i razumijem sve te brige čelnika saveza, Legia i Lech su najveći rivali u Poljskoj, pa domaćim navijačima nije bilo drago što bismo mi taj naslov i cijelu ceremoniju imali baš na njihovom stadionu.

Vi ste lijepo, lijevom nogom, zabili za 1:0...

- Bio je to za mene emotivan trenutak, tada je nekako bilo jasnije da utakmica ide u našem smjeru. A to mi je još i prvijenac u poljskom nogometu, stvarno taj gol nije mogao doći u bolje vrijeme. Prezadovoljan sam svime, a sada i malo umoran od te proslave naslova.

Haha, opišite nam tu proslavu naslova prvaka!

- Čim je krenuo taj prekid, mi smo otišli u svlačionice, a kada su ispražnjene tribine s domaćim navijačima, mi smo izašli na travnjak pa titulu proslavili s našim navijačima koji su još bili na tribinama. Legia ima cijelu vojsku navijača, svima je stalo do tog trofeja. Po dolasku u Varšavu, navijači su nas čekali već u zračnoj luci, a onda smo slavili i na glavnom gradskom trgu. U svakom slučaju, proslava za pamćenje.

Iza vas je prilično uspješna sezona, ove sezone možete osvojiti dvije dvostruke krune. Rijedak slučaj u nogometnoj povijesti...

- Haha, neki dan mi je to palo na pamet, baš sam se nasmijao. Zaigrao sam i za Dinamo i za Legiju u prvenstvenim i kup utakmicama, tako da stvarno vjerujem kako će mi se to i ostvariti. Kako će Dinamo u finalu Kupa svladati Hajduk. Lijepo je to priznanje, na obje adrese sam puno igrao, znači i pridonio važnim uspjesima tih klubova. Samo još da Dinamo osvoji Kup.



Ostanimo malo kod Dinama, na klupu modrih zasjeo je Nenad Bjelica...

- Odlično rješenje za Dinamo. U Poljskoj sam se uvjerio koliko ga cijene, i kao trenera i kao čovjeka. Prije ove zadnje utakmice s Lechom naletio sam na nekakav prospekt domaćega kluba, iznenadilo me koliko su prostora i na kakav način posvetili Bjelici. Za njega piše kako je u Lechu izdržao gotovo dvije sezone, puno više od većine svojih prethodnika, ali i kako ima jedan od najvećih postotaka pobjeda na klupi toga kluba. Svaka mu čast, vjerujem da će uspješan biti i u Dinamu.



Napadačku liniju Dinama mogao bi pojačati i napadač Wisle Carlitos...

- Uh, kakva je to igračina! Ma top topova, s takvim igračem doista ne možete pogriješiti! Poljska liga je izuzetno snažna i fizički zahtjevna, a on iako je manje konstitucije u takvim okolnostima briljira. Nije igrač koji će zabijati otpatke, već trpa na sve moguće načine. Zabija s obje noge, glavom, nakon solo prodora, iz peterca ili slobodnih udaraca. Ma njemu je baš svejedno. Vjerujte da je u poljskoj ligi jako teško doći do brojke od 15-20 prvenstvenih golova, a on ih je zabio 24. Ma igračina!



A biste li vi voljeli naletjeti na Dinamo u kvalifikacijama za Ligu prvaka?

- Ne, nikako. Razlog? Ne znam, više od svega želim da i Dinamo i Legia zaigraju u Ligi prvaka. Ako ne to, onda barem u grupnoj fazi Europske lige. Baš zbog toga ne bih volio da jedna momčad mora ranije ispasti iz Europe - završio je Antolić.