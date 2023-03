Antolić: Otpremnina mi je 100 tisuća eura, a Dario Šimić ulazi u upravu Dinama i prije četvrtka

Četiri dana prije četvrtka i skupštine koja bi trebala odrediti (blisku) budućnost Dinama, Krešimir Antolić odlučio je progovoriti o svemu što se događa(lo) u klubu i oko njega.

Gostujući u HTV-ovoj emisiji "Nedjeljom u 2", bivši član Dinamove uprave, koji je otišao s te fukcije prošli tjedan, govorio je o dolasku u klub, odnosu sa Zdravkom Mamićem od dolaska u klub 2013., optužbama, igračima, zaposlenicima, budućnosti kluba...

- Siguran sam da će Mirko Barišić i dalje biti predsjednik, što je jedino normalno i legitimno. Zato sam i odlučio otići, da ne budem alibi onima koji kažu da nisu za Mamića nego protiv mene ili za Barišića nego protiv mene. Ako su govorili istinu, podržat će Barišića - počeo je pa otkrio:

- Otpremnina? Imao sam klasični menadžerski ugovor, imam neki broj plaća, ali je oko 100.000 eura, uobičajeno u biznisu, ništa ekstremno.

Onda je krenuo o Mamiću:

- Ona snimka gdje on nudi da će platiti učlanjivanje je podmićivanje i ti članovi i povjerenici ne mogu biti valjani. Kroz to su pokušavali utjecati na klub, ti će povjerenici imati presudan faktor u glasanju.

Dario Šimić?

- Ja sam razgovarao s njim u studenom i ponudio mu da bude sportski direktor Dinama. Tada je htio, bio je spreman odmah doći. On nije profil sportskog djetanika koji može zamijeniti ono što sam ja radio: stadionska infrastruktura, sigurnost, organizacija, prodaja ulaznica... imao sam pet-šest portfelja. No, mislim da će biti član uprave, i prije skupštine, ali u upravi treba još koji operartivac. Nemam informaicja, ali moja je procjena da će Šimić i prije četvrtka ući u upravu.

Potom je govorio o dolasku u Dinamo:

- Upoznao sam ga 2011. dok sam vodio odjel kriminalističke policije u Zagrebu. Nakon utakmice Dinama i Malmöa je Mamić uhapšen zbog sukoba s interventnom policijom. Moji su mi javili da on divlja, galami i da traži šefa, ja sam došao i objasnio mu situaciju i što će dalje biti, ali on je tada nespretno bio uhićen zbog sprječavanja službene osobe u obavljanju dužnosti, ali nakon istrage, zaključili smo da to nije to kzneno djelo nego prekršaj. U sobi je sam sa mnom bio miran i pristojan, svjestan situacije, persirali smo si...

- Tada sam upoznao i Zorana Mamića, koji je došao s odvjetnicom.

Dvije godine kasnije došao je u Dinamo.

- Sa Zoranom sam izgradio privatan odnos jer me tražio neke stvari koje neću otkrivati. I u prosincu 2012. pitao me bih li došao u Dinamo modernizirati sustav sigurnosti. Napravio sam program, trajalo je to 5-6 mjeseci, ja sam prošao europsku FBI akademiju u Budimpešti i u ljeto 2013. smo se dogovorili da dođem.

U policiji je, kaže, u 17 godina prošao sve stube.

- U tom trenutku nije bilo ni postupaka kaznenih protiv Mamića, a ja sam došao u klub koji volim raditi posao koji uznam, a ne biti u upravi i svakodnevno raditi s Mamićem. Nije mi se nikad dopadao taj način komunikacije, ali nisam vidio razlog da zbog njega ne dođem u Dinamo.

No, tada se o Mamiću govorilo kao o kriminalcu.

- Nisam došao raditi za Mamića nego za Dinamo. To nije isto niti će ikada biti. Bavio sam se sigurnošću.

Navijači su protiv vas zbog takozvanih crnih lista koje ste radili.

- One ne postoje, niti su ikad postojale. Postoji zakon o sprječavanju nereda, koji mora isključiti navijače sklone izgredima. Uefa je tada zbog uzvika "Mamiću, cigane" Dinamo optužila za rasizam i zatvorila tribinu, uz veliku novčanu kaznu. Ali, drugačije bih postupio sada. Više bih vremena posvetio dijalogu. Ajmo raščlaniti: unutar ultras navijača postoje ekstremi. S ovim iskustvom bio bih senzibilniji, više dijaloga, razumijevanja navijačke subkulture. Ali ne odlazim zbog zahtjeva navijača, odnosno ultras skupine. Oni mi jesu tako rekli i to respektiram. Desetak dana ranije sam, vidjevši negativnu atmosferu oko mene i da neki stvaraju alibi da su zbog mene za Mamića, najavio Barišiću odlazak.

Koliko ste bili bliski sa Zdravkom Mamićem?

- Pet godina smo radili skupa, imali korektan profesionalni odnos i jedan sam od rijetkih ljudi koje nikad nije psovao, vrijeđao, diskreditirao pred drugima. Bio sam čovjek za izvanredne situacije, poput one kad je bio ranjen ili kad je policija bila u klubu.- U upravu sam ušao 2016. kad je morao izaći iz uprave jer inače ne bi mogao izaći iz istražnog zatvora. Tad je bila petočlana uprava i nisam bio potpisnik do 2019. Trebao je moju struku i procijenio da sam dovoljno sposoban, ali nikad mi nije do kraja vjerovao.

Kad je doživio atentat 2019., najprije je vas nazvao.

- Logično, koga drugoga?! Kad dobije metak, nazvao je mene koji imam iskustva u takvim izvanrednim situacijama. Nije htio ostati u bolnici u Hercegoini pa sam organizirao njegov transport na Sv. Duh.

Zašto ste mu sve do nedavno iskazivali podršku, stajali uz njega?

- S obzirom na moju kriminalističku pozadinu, doista vjerujem u presumpciju nevinosti. Mamić do 2021. nije bio pravomoćno osuđen. Također, očito je država kriminalizirala dio Dinamovog poslovanja, a s druge je strane Dinamo rastao. Procijenio sam da treba dati priliku da vidimo što će biti. Očekivao sam da će tada on otići iz Dinama.

Ali i tri mjeseca nakon pravomoćne presude izjavili ste da nema traga kriminala u Dinamu.

- Rekao sam da se u ozbiljnoj sustavu pravomoćne presude ne komentiraju nego provode i da je sudski potupak bio kontaminiran. Što i jest. Jer suci koji su ga osudili su od istragom za primanje mita.

Mislite li i danas da je nepravedno osuđen?

- Ne. Nisam ni tada to rekao nego samo da je postupak kontaminiran. I nisam vidio trag kriminala. Za kaznena djela od 2003. do 2015.

On je sam vratio 45 milijuna, dakle priznao je kazneno djelo.

- Je, je...

Vi ste mu potpisivali službeni automobil, zaštitare... Zašto toliko dugo?

- Takva je bila unisona odluka kluba. Izgleda loše, OK, a je li bilo ispravno, svakome na odluku njegovu.

Zorana Mamića još dulje ste štitili. Bili mu na rođendanu u Hercegovini...

- Dobri smo prijatelji, ne znam zašto mu ne bih došao na rođendan. Nije mi najavio da će pobjeći, rekao je da će u zatvor, neću ga suditi za to, ja pobjegao ne bih u takvoj situaciji. Mislim da je to loša odluka za njih, nije hrabro ni časno, ali neću im suditi za to. Niti moj dolazak na njegov 50. rođendan znači da ga podržavam.

Hoćete li mu i dalje odlaziti na rođendan?

- Ne, više nismo u kontaktu. Jer nakon divljanja njegova brata nisam ni s njim više htio kontaktirati. Čim je sjedio u publici znači da to podržava. Da, razočarao me, jer znao je da njegov brat laže! Zdravko je udario na moju životnu partnericu i obitelj, a to muškarci ne rade. Znam i ja sve o njegovoj obitelji pša mi nikad ne bi palo na pamet spuštati se na tu razinu.

Antolić ima prijave za uznemiravanje djelatnika Dinama, čak i za seksualno uznemiravanje.

- Na moju žalost, ne smijem pričati o detaljima. To je samo dio difamacijskog postupka koji je Mamić pokrenuo jer me želi ocrniti, jer sam prvi stao protiv njegovog modela poslovanja kluba. Zatražio sam izviode od državnog odvjetništva da istraže što je istina. Da, i 300.000 eura što kaže da mi je uplatio je laž. Što se može provjeriti. Ako ih pronađe država, sam ću sebe prijaviti. Živim u stranu kupljenom na kredit u zagrebačkoj perifriji, nemam račune izvan Hrvatske...

Na koliku ste plaću došli u Dinamo?

