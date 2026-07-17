Antonelli najbrži na drugom treningu uoči trke u Belgiji...

Vozač Mercedesa Talijan Kimi Antonelli ostvario je najbolje vrijeme na drugom slobodnom treningu, na stazi Spa Francorchamps, uoči nedjeljne Velike nagrade Belgije.

Antonelli, vodeći trenutačno u ukupnom redoslijedu Svjetskog prvenstva Formule 1, ostvario je najbolje vrijeme od 1:45.944. Drugi je bio aktualni svjetski prvak Lando Norris u McLarenu te je zaostao 0.190 sekundi. Treći je bio Max Verstappen, vozač Red Bulla, a četvrti Britanac Lewis Hamilton.

Foto: Christian Hartmann

Na prvom treningu održanom u petak najbolje je vrijeme ostvario Nizozemac Verstappen, četverostruki svjetski prvak, dok je drugi bio sedmerostruki prvak Hamilton.

Treći slobodni trening održat će se u subotu s početkom u 12.30 sati, dok je start službenih kvalifikacija u 16 sati. Nedjeljna Velika nagrade Belgije počinje u nedjelju u 15 sati.

Talijan Kimi Antonelli sa 179 bodova vodeći je u ukupnom redoslijedu, a slijede ga George Russell sa 154, Lewis Hamilton sa 147 te Charles Leclerc koji je skupio 108 bodova.