VIDEO Ivkovićev izbor najboljih 11 SP-a izazvao salve smijeha na HTV-u. Valentina: Povlačim se!

Čudna je malo bila odluka da se Yamal nađe u početnih 11. Odmah smo imali nekakve reakcije po redakciji, rekla je suvoditeljica HTV-ove Americane Valentina Miletić treneru Tomislavu Ivkoviću na odabir idealne postave prvenstva u kojoj je Španjolca stavio ispred Kyliana Mbappea.

- Pošto meni kao treneru nitko nije sastavljao ekipu, neće ni redakcija, haha!

- Ja se povlačim - odgovorila je Valentina i nasmijala se.

- Ali vrlo jednostavno, vrlo jednostavno. Znači, ja isto ne prihvaćam... - pokušao je objasniti Ivković.

- Valentina bi bila sportski direktor - dobacio je urednik emisije Marko Šapit.

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- Dobro, prijedloge sam slušao, ali zadnja je bila moja. I logično, 100 ljudi, 100 ćudi. Da je Mbappe prošao u finale, vjerojatno bi on bio u špici, Messi možda desno, drugačiji neki raspored. Ali ovo je po zaslugama. Krivo se tumači "nije uspio odvesti Francusku u finale". Pa nije on koji će odvesti Francusku u finale, nego momčad jednostavno nije bila na nivou na kojem je trebala biti u tom polufinalu da bi došli u situaciju da budu u finalu.

Ivković se odlučio za postavu u formaciji 4-2-3-1: Simón - Hakimi, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Mac Allister - Olise, Olmo, Yamal - Messi.

Krunoslav Rendulić je, pak, složio momčad bez Danija Olma, a samo su im četvorica istih igrača (također u formaciji 4-2-3-1): Simon - Porro, Romero, Lisandro Martinez, Cucurella - Rodri, Enzo Fernandez - Dembele, Bellingham, Mbappe - Messi.