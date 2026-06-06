Obavijesti

Sport

Komentari 4
NA KVALIFIKACIJAMA

Antonelli nastavlja dominaciju. Uzeo 'pole position' u Monaku

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Antonelli nastavlja dominaciju. Uzeo 'pole position' u Monaku
4
Foto: Jakub Porzycki

Antonelli šokirao Monako i uzeo pole position! Verstappen diše za vratom, Leclerc nakon udara tek četvrti, a McLaren potonuo

Admiral

Na subotnjim kvalifikacijama uoči Velike nagrade Monaka najbrži je bio vodeći vozač u svjetskom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu te će startati prvi. Mladom Talijanu ovo je prvi 'pole position' u karijeri na stazi u Monaku. Antonelli je u posljednjem krugu uzeo prednost Maxu Verstappenu u RedBullu, a Ferrarijev vozač i domaći predstavnik Charles Leclerc nakon što je napravio kontakt s ogradom, startat će s četvrte pozicije u nedjelju.

Monaco Grand Prix
Foto: Jakub Porzycki
SLUŽBENO JE Ferrari objavio: Leclerc produžio ugovor, ostaje na duže vrijeme
Ferrari objavio: Leclerc produžio ugovor, ostaje na duže vrijeme

Verstappen se morao zadovoljiti drugim mjestom u Red Bullu, zaostajući samo 0,043 sekunde za vodećim Talijanom. Treći će startati Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov momčadski kolega Leclerc četvrti. Isack Hadjar startat će s pete pozicije dok će George Russell utrku u Monaku početi sa šeste pozicije. 

Aktualni svjetski prvaci u poretku konstruktora, obojica McLarenovih vozača imali su loš nastup na kvalifikacijama. Oscar Piastri morat će se zadovoljiti sedmom pozicijom dok će aktualni svjetski prvak Lando Norris startati osmi. Deveti je Pierre Gasly u Alpineu dok će s desete pozicije krenuti Liam Lawson u Racing Bullsu. 

Velika nagrada Monaka je na rasporedu u nedjelju s početkom u 15 sati, a prijenos utrke je na RTL-u, plaćenoj platformi Voyo i F1TV.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Rijeka u lovu na golmana, Barcelona ima plan B ako Alvarez propadne!

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj počinje već 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Livaja baš često mijenja imidž! Prisjetimo se svih frizura

Marko Livaja iz godine u godinu mijenja frizuru, a sada se opet odlučio za novi imidž. Viđali smo ga s pletenicama, a brada je bila zaštitni znak sve do utakmice s Varaždinom prošle sezone
Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde
FOTO: ZALJUBLJENI PAR

Bujnoj manekenki ne smetaju centimetri talijanske zvijezde

Marco Verratti, bivši PSG-ov as, viđen je s manekenkom suprugom Jessicom Aidi na Parku prinčeva! Njihova filmska ljubavna priča počela je 2019. u pariškom restoranu, a jedan je podatak oko njih frapantan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026