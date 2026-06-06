Antonelli nastavlja dominaciju. Uzeo 'pole position' u Monaku

Na subotnjim kvalifikacijama uoči Velike nagrade Monaka najbrži je bio vodeći vozač u svjetskom poretku Kimi Antonelli u Mercedesu te će startati prvi. Mladom Talijanu ovo je prvi 'pole position' u karijeri na stazi u Monaku. Antonelli je u posljednjem krugu uzeo prednost Maxu Verstappenu u RedBullu, a Ferrarijev vozač i domaći predstavnik Charles Leclerc nakon što je napravio kontakt s ogradom, startat će s četvrte pozicije u nedjelju.

Foto: Jakub Porzycki

Verstappen se morao zadovoljiti drugim mjestom u Red Bullu, zaostajući samo 0,043 sekunde za vodećim Talijanom. Treći će startati Lewis Hamilton u Ferrariju, a njegov momčadski kolega Leclerc četvrti. Isack Hadjar startat će s pete pozicije dok će George Russell utrku u Monaku početi sa šeste pozicije.

Aktualni svjetski prvaci u poretku konstruktora, obojica McLarenovih vozača imali su loš nastup na kvalifikacijama. Oscar Piastri morat će se zadovoljiti sedmom pozicijom dok će aktualni svjetski prvak Lando Norris startati osmi. Deveti je Pierre Gasly u Alpineu dok će s desete pozicije krenuti Liam Lawson u Racing Bullsu.

Velika nagrada Monaka je na rasporedu u nedjelju s početkom u 15 sati, a prijenos utrke je na RTL-u, plaćenoj platformi Voyo i F1TV.