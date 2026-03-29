TKO JE MLADI TALIJAN?

Antonelli pobjedom u Japanu najmlađi lider na F1 ljestvici

Piše Issa Kralj,
Čudo iz Bologne! Andrea Kimi Antonelli, mladi talijanski vozač, ruši rekorde u Formuli 1! Došao je do druge uzastopne pobjede u karijeri i postao najmlađi vozač u povijesti koji je vodeći u borbi za naslov prvaka

Andrea Kimi Antonelli, devetnaestogodišnji talijanski vozač iz Bologne, nova je senzacija u svijetu Formule 1. Nakon što je u Mercedesu naslijedio Lewisa Hamiltona, Antonelli je brzo ostvario zapažene rezultate. Postao je najmlađi osvajač pole positiona u povijesti, a pobjedom na Velikoj nagradi Kine prekinuo je dvadesetogodišnje čekanje Italije na pobjednika u Formuli 1. Nakon VN Kine, Antonelli je slavio i na Velikoj nagradi Japana i došao do druge uzastopne pobjede u karijeri. Preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku vozača za naslov svjetskog prvaka i postao najmlađi vozač u povijesti kojemu je to uspjelo. 

Tinejdžer ruši rekorde

Mladi Talijan će posebno pamtiti Šangaj i VN Kine. Osim što je došao do prve pobjede u karijeri, dan ranije je postao najmlađi vozač na pole positionu, srušivši rekord Sebastiana Vettela. Time je postao drugi najmlađi pobjednik utrke Formule 1, iza Maxa Verstappena. Italija je na pobjednika u Formuli 1 čekala dvadeset godina. Posljednji Talijan koji je pobijedio u utrci bio je Giancarlo Fisichella na Velikoj nagradi Malezije 2006. godine za momčad Renaulta. Dominaciju je nastavio i u Japanu gdje je isto startao s 'pole positiona'. Antonelli je na Suzuki nastavio rušiti rekorde, nakon pobjede preuzeo je vodstvo u ukupnom poretku vozača i postao najmlađi vozač u povijesti kojemu je to uspjelo. 

U Formuli 1 zbog oca

Rođen je 25. kolovoza 2006. u Bologni, u regiji poznatoj kao "Dolina motora". Njegov otac, Marco Antonelli, bivši je vozač i vlasnik momčadi AKM Motorsport, što je usmjerilo Kimijev rani razvoj prema utrkivanju. Karijeru je započeo u kartingu sa sedam godina, a s dvanaest godina postao je član Mercedesovog juniorskog programa. 

U 2022. godini osvojio je naslove u talijanskoj i njemačkoj Formuli 4, ostvarivši trinaest pobjeda u talijanskom prvenstvu. Godinu kasnije, osvojio je naslov u prvenstvu Formula Regional European Championship. Mercedes je nakon toga odlučio preskočiti Formulu 3 i promovirati ga izravno u Formulu 2 sa 17 godina. Nakon sezone u Formuli 2 u kojoj je ostvario dvije pobjede, dobio je mjesto u tvorničkoj momčadi Mercedesa kao zamjena za Lewisa Hamiltona. 

S osamnaest godina, Antonelli je započeo svoju prvu sezonu u F1 prošle godine osvojivši četvrto mjesto na utrci u Australiji. Osvojio je svoje prvo postolje na Velikoj nagradi Kanade, a sezonu je završio drugim mjestom u Brazilu. U konačnom poretku zauzeo je sedmo mjesto sa 150 bodova, postavivši novi rekord za debitanta. 

Pukla ljubav s Čehinjom

Osim karijere, javnosti je poznata i njegova veza s češkom vozačicom kartinga Eliškom Bábíčkovom, koja je trajala gotovo dvije godine. U veljači 2026., uoči početka sezone, Bábíčková je putem društvenih mreža potvrdila njihov prekid. Kao razlog navela je različite životne ciljeve, dodavši da u prekidu "nije bilo velike drame". Prema dostupnim informacijama, Antonelli je od tada usredotočen na svoju F1 karijeru.

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi
NOVA KARIJERA

FOTO Tursku sutkinju zbog seks skandala u svlačionici izbacili iz nogometa. Pogodite čim se bavi

Nogometna sutkinja Elif Karaarslan našla se u središtu skandala. Intimna snimka s bivšim sucem Orhanom Erdemirom šokirala javnost. Ona tvrdi kako su joj montirali i krenula je u pravnu bitku
FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom
ONA GA TUŽILA

FOTO Ljubavni trokut svjetskog prvaka! Ostavio curu i dobio dijete s njezinom prijateljicom

Alexis Mac Allister nogometaš je Liverpoola, a 2022. godine je s Argentinom osvojio Svjetsko prvenstvo u Katru. Na terenu je sjajan, a van njega nestašan. Dugogodišnju partnericu varao je s njezinom prijateljicom
Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'
FOTO: IGRAO JE PRLJAVO

Nogometna zvijezda u središtu skandala: 'Pitao je možemo li sestra i ja obje s njim u krevet'

Brazilska odbojkašica Key Alves otkrila je šokantne detalje njegovih neprimjerenih poruka njoj i sestri blizanki. Neymarova reputacija ponovno na udaru

