FOTO Šokantna istina isplivala na vidjelo: Anamaria zabranila Luki dres Slovenije kao ucjenu?

Nakon nekoliko dana nagađanja, slovenski mediji potvrdili su da iza Dončićeva otkazivanja reprezentacije stoji teška obiteljska situacija i ograničenja koja mu postavlja bivša partnerica Anamaria Goltes
Pravni rat Luke Dončića i njegove bivše zaručnice Anamarije Goltes postaje sve žešći. Nakon što su u ožujku prekinuli zaruke postalo je jasno da oboje kreću u veliku bitku za budućnost svoje dvije kćeri.
Pravni rat Luke Dončića i njegove bivše zaručnice Anamarije Goltes postaje sve žešći. Nakon što su u ožujku prekinuli zaruke postalo je jasno da oboje kreću u veliku bitku za budućnost svoje dvije kćeri.
Luka je nedavno šokirao javnost kada je otkazao nastup za slovensku reprezentaciju. Priznao je da su mu kćeri Gabriela i Olivia na prvom mjestu te da ovo ljeto mora provesti na sudu kako bi se izborio za pravo da ih uopće vidi.
Svaki put kada bi Luka otišao igrati za reprezentaciju njegova bi bivša partnerica to mogla iskoristiti protiv njega. Navodno ga na sudu optužuje da zbog košarke zapostavlja djecu pa je Luka odlučio ostati uz njih kako bi se zaštitio.
Sudsko ročište na kojem će se odlučiti gdje će se voditi postupak odgođeno je za kolovoz. To je omogućilo Luki da završi sezonu u Americi, ali ga ujedno sprječava da se pridruži reprezentaciji Slovenije.
Inače, otprije je otkriveno da će interese Anamarije Goltes u ovom medijski praćenom sporu zastupat će Evan C. Itzkowitz, ugledni partner u odvjetničkom uredu Blevans, Itzkowitz & Cantrell. Itzkowitz je karijeru još 2001. godine u potpunosti posvetio obiteljskom pravu, a njegov životopis otkriva da se radi o stručnjaku najvišeg kalibra koji klijente vodi kroz najteže životne bitke.
Itzkowitz je član prestižne američke akademije za bračno pravo i jedan od vodećih stručnjaka za skrbništvo i obiteljsko nasilje. Uz vrhunsku karijeru poznat je i po humanitarnom radu te besplatnoj pravnoj pomoći siromašnima a kolege ga redovito proglašavaju najboljim odvjetnikom u Americi.
Dok Goltes polaže nade u Itzkowitza, Dončić se oslanja na usluge Laure Wasser, odvjetnice čije je ime postalo sinonim za razvode slavnih.
Poznata kao 'Kraljica razvoda', koja je zastupala zvijezde poput Angeline Jolie i Kim Kardashian. Wasser je odmah krenula u ofenzivu i traži odbacivanje tužbe u Kaliforniji tvrdeći da taj sud uopće nije nadležan za Dončićev slučaj.
Dončić u sudskim papirima navodi kako mu bivša partnerica namjerno skriva djecu. Iako je ponudio platiti sve troškove da kćeri budu s njim u Americi tijekom sezone Anamaria je to navodno odbila.
Pravni tim Luke Dončića tvrdi da ni on, ni Anamaria Goltes, pa ni njihove dvije kćeri, nisu stanovnici Kalifornije. Dončić je, unatoč tome što igra za Lakerse, i dalje prijavljen kao stanovnik Teksasa, gdje je godinama igrao za Dallas Maverickse. Goltes s djecom živi u Sloveniji. Starija kći Gabriela provela je u Kaliforniji samo tri mjeseca prošlog proljeća, dok mlađa Olivia nikada nije ni bila u toj američkoj državi.
Navela je kako je Dončić još u veljači pokrenuo postupak obiteljskog prava u Sloveniji kako bi se riješila pitanja skrbništva i uzdržavanja, tvrdeći da je "Slovenija odgovarajući forum za rješavanje ovog spora". Dodala je i da Anamaria "djecu drži podalje od Luke", što ga je i natjeralo na pokretanje postupka u domovini.
Dončić je u izjavi priloženoj uz sudski spis naveo da on "sa zadovoljstvom" plaća "sve troškove za djecu u Sloveniji".
"Ponudio sam platiti njihov dolazak u Kaliforniju tijekom košarkaške sezone i volio bih, bez obzira na trošak, da budu ovdje. Anamaria je to odbila", stoji u njegovoj izjavi.
Luka i Anamaria, koji su vezu započeli još kao tinejdžeri, prekinuli su zaruke u ožujku ove godine. Nagađanja o problemima počela su još u siječnju, a sve je postalo jasno kada je Anamaria s društvenih mreža izbrisala njihove zajedničke fotografije. Ubrzo nakon što je njezina tužba postala javna, Dončić je za ESPN potvrdio kraj veze.
"Volim svoje kćeri više od ičega i činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće. Zato sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke", poručio je Dončić u priopćenju. "Sve što radim je za sreću mojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji mogući život."
Par ima dvije kćeri, Gabrielu, rođenu u studenom 2023., i Oliviju, rođenu u prosincu 2025. godine. Prema medijskim napisima, nakon rođenja mlađe kćeri u Sloveniji, navodno je došlo do incidenta u bolnici zbog kojeg je pozvana i policija.
Unatoč privatnim turbulencijama, Dončić je na terenu pružao nevjerojatne partije, predvodeći Lakerse u regularnom dijelu. U jednom je razgovoru na materinjem jeziku priznao da mu je sport jedini bijeg.
Sudsko ročište na kojem se trebalo odlučivati o nadležnosti suda bilo je zakazano za svibanj, no nedavno je odgođeno za 14. kolovoza. Luka je poručio da mu je jako žao što ne može igrati za svoju državu. Ipak, ističe da se trenutno bori za skrbništvo nad djecom i da mu je uloga oca ispred svake utakmice ili trofeja. (*uz korištenje AI-ja)
