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NAJBRŽI PRED VN SAD-A

Antonelli uzeo 'pole position'

Piše HINA, Issa Kralj,
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Antonelli uzeo 'pole position'
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Foto: JEROME MIRON
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Talijan, koji bi pobjedom u nedjelju mogao osigurati svoj prvi naslov svjetskog prvaka, završio je ispred dva bolida momčadi Red Bulla, za čijim su se upravljačima našli Max Verstappen i Isack Hadjar.

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Kimi Antonelli (Mercedes) startat će s pole-pozicije na nedjeljnoj Velikoj nagradi SAD-a u Formuli 1, 18. od 23 utrke ove sezone, nakon što je ostvario najbrže vrijeme u subotnjim kvalifikacijama na stazi Circuit of the Americas u Austinu, u Teksasu.

Talijan, koji bi pobjedom u nedjelju mogao osigurati svoj prvi naslov svjetskog prvaka, završio je ispred dva bolida momčadi Red Bulla, za čijim su se upravljačima našli Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isack Hadjar.

United States Grand Prix
Foto: JEROME MIRON

Vozač Mercedesa pred utrku u Austinu ima 340 bodova, čak 102 boda više od njegovog momčadskog kolege Georgea Russella koji ima 238 bodova. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu nalazi se na šestom mjestu s 201 bodom. 

Iako je Antonelli blizu naslova svjetskog prvaka, da bi ga osigurao, mora se poklopiti nekoliko stvari. Talijan mora slaviti u Austinu, a njegov momčadski kolega Russell ne smije završiti na poziciji boljoj od devete. Osim Russella, ovisit će i o Ferrarijevom Lewisu Hamiltonu, sedmerostrukom svjetskom prvaku, koji mora završiti na petom mjestu ili slabije. 

Utrka je u nedjelju u 21 sat, a prijenos je na RTL-u, platformi Voyo i F1TV. 
 

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