Antonelli uzeo 'pole position'

Kimi Antonelli (Mercedes) startat će s pole-pozicije na nedjeljnoj Velikoj nagradi SAD-a u Formuli 1, 18. od 23 utrke ove sezone, nakon što je ostvario najbrže vrijeme u subotnjim kvalifikacijama na stazi Circuit of the Americas u Austinu, u Teksasu.

Talijan, koji bi pobjedom u nedjelju mogao osigurati svoj prvi naslov svjetskog prvaka, završio je ispred dva bolida momčadi Red Bulla, za čijim su se upravljačima našli Nizozemac Max Verstappen i Francuz Isack Hadjar.

Foto: JEROME MIRON

Vozač Mercedesa pred utrku u Austinu ima 340 bodova, čak 102 boda više od njegovog momčadskog kolege Georgea Russella koji ima 238 bodova. Aktualni svjetski prvak Britanac Lando Norris u McLarenu nalazi se na šestom mjestu s 201 bodom.

Iako je Antonelli blizu naslova svjetskog prvaka, da bi ga osigurao, mora se poklopiti nekoliko stvari. Talijan mora slaviti u Austinu, a njegov momčadski kolega Russell ne smije završiti na poziciji boljoj od devete. Osim Russella, ovisit će i o Ferrarijevom Lewisu Hamiltonu, sedmerostrukom svjetskom prvaku, koji mora završiti na petom mjestu ili slabije.

Utrka je u nedjelju u 21 sat, a prijenos je na RTL-u, platformi Voyo i F1TV.

