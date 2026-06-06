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FOTO Beckhamova oaza mira u Hrvatskoj: S obitelji se u ovaj apartman vraćao nekoliko puta

Beckhamovi za luksuzni bijeg biraju impresivni kompleks koji je nekad davno bio franjevački samostan Gospe od Špilice. Zapuštena građevina je doživjela spektakularnu transformaciju. Noćenje košta do 15.000 eura
FOTO Beckhamova oaza mira u Hrvatskoj: S obitelji se u ovaj apartman vraćao nekoliko puta
Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria (52) i David Beckham (51), obožava hrvatsku obalu. | Foto: Sanjic Strukic/Pixsell/instagram
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Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria (52) i David Beckham (51), obožava hrvatsku obalu. | Foto: Sanjic Strukic/Pixsell/instagram
Komentari 5

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