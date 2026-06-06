FOTO Beckhamova oaza mira u Hrvatskoj: S obitelji se u ovaj apartman vraćao nekoliko puta

Beckhamovi za luksuzni bijeg biraju impresivni kompleks koji je nekad davno bio franjevački samostan Gospe od Špilice. Zapuštena građevina je doživjela spektakularnu transformaciju. Noćenje košta do 15.000 eura
Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria (52) i David Beckham (51), obožava hrvatsku obalu.
| Foto: Sanjic Strukic/Pixsell/instagram
Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria (52) i David Beckham (51), obožava hrvatsku obalu. |
Foto: Sanjic Strukic/Pixsell/instagram
Jedan od najpoznatijih svjetskih parova, Victoria (52) i David Beckham (51), obožava hrvatsku obalu.
| Foto: Sanjic Strukic/Pixsell/instagram
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Beckhamovi su u nekoliko navrata posjetili hrvatski otok Lopud, dragulju elafitskog arhipelaga nedaleko od Dubrovnika.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Mjesto koje Beckhamovima jamči potpunu privatnost i bijeg od znatiželjnih pogleda jest impresivni kompleks Lopud 1483, njihova baza i tijekom ovog posjeta.
| Foto: Lopud1483.com
Riječ je o nekadašnjem franjevačkom samostanu Gospe od Špilice, čiji temelji datiraju iz 1483. godine, po čemu kompleks i nosi ime.
| Foto: Lopud1483.com
Foto Lopud1483.com
Stoljećima zapuštena građevina doživjela je spektakularnu transformaciju zahvaljujući viziji i dvadesetogodišnjem trudu barunice Francesce von Habsburg, strastvene kolekcionarke umjetnina iz obitelji Thyssen-Bornemisza.
| Foto: Lopud1483.com
Njen je projekt pretvorio ruševni samostan u jedinstveni spoj muzeja, elegantnog boutique hotela i duhovnog utočišta koje oduzima dah.
| Foto: Lopud1483.com
Foto Lopud1483.com
Unutar kamenih zidina koje pamte više od pet stoljeća povijesti, nekadašnjih trinaest skromnih redovničkih ćelija preuređeno je u pet raskošnih apartmana.
| Foto: Lopud1483.com
Svaki od njih priča svoju priču, spajajući autentične drvene podove i stropove s neprocjenjivim renesansnim namještajem iz privatne kolekcije obitelji Thyssen-Bornemisza.
| Foto: Lopud1483.com
Taj povijesni ambijent dodatno je obogaćen djelima suvremene umjetnosti i komadima namještaja s potpisom renomirane dizajnerice Paole Lenti. Gosti imaju priliku spavati okruženi poviješću i umjetnošću, s pogledom na more ili na brižno uređene vrtove.
| Foto: Lopud1483.com
Imanje koje se prostire na više od sedam tisuća četvornih metara uključuje i originalnu tvrđavu, crkvu, zvonik i romanički klaustar.
| Foto: Lopud1483.com
Za one željne mira tu je i "Sveti vrt" s devet postaja za meditaciju, ispunjen mirisom ljekovitog bilja.
| Foto: Lopud1483.com
Kruna imanja je "Sunset" terasa na vrhu tvrđave, s koje se pruža panoramski pogled na Lopud i Elafitske otoke
| Foto: Lopud1483.com
Cijena najma ovog ekskluzivnog kompleksa za deset osoba kreće se oko 15.000 eura po noćenju, a gostima je na raspolaganju i tim koji ispunjava svaku želju, uključujući i privatnog kuhara.
| Foto: Lopud1483.com
Beckhamovi su jedne godine uživali u razgledavanju krajolika na brodu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Bio je vidno oduševljen boravkom u Hrvatskoj.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Stoga je samo pitanje vremena kada će se engleska legenda vratiti u Hrvatsku.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL