POBIJEDILA FRANCUSKINJU

Antonia Ružić izborila je drugo kolo jakog turnira u Pekingu

Piše HINA,
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Čakovčanka je spasila četiri od pet break lopti, a suparnici je uzela četiri puta servis, po dva puta u svakom setu. U drugom kolu čeka ju Španjolka

Hrvatska tenisačica Antonia Ružić (WTA-80) plasirala se u drugo kolo teniskog WTA turnira u Pekingu nakon što je u srijedu sa 6-3, 6-3 pobijedila Francuskinju Elsu Jacquemot (WTA-65).

U meču koji je trajao sat i pol Ružić je servirala dva asa i realizirala je 73 posto poena na prvom servisu, dok je njena suparnica servirala 12 aseva, ali i napravila sedam dvostrukih grešaka. Čakovčanka je spasila četiri od pet break lopti, a suparnici je uzela četiri puta servis, po dva puta u svakom setu.

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Ovo je bio njihov drugi međusobni ogled i druga pobjeda hrvatske tenisačice koju u drugom kolu čeka Španjolka Paula Badosa, 18. na WTA ljestvici.

