Antonia Ružić je ispala s Indian Wellsa. Čehinja bolja u dva seta

Karolina Muchova, 29-godišnja češka tenisačica, zaustavila je Hrvaticu Antoniju Ružić na WTA 1000 turniru u Indian Wellsu te je u dvoboju trećeg kola slavila sa 6-0, 6-3. Bio je to njihov drugi međusobni meč u karijerama i druga pobjeda Muchove koja je prošle godine u Montrealu svladala Ružić sa 7-5, 7-5.

Varaždin: Treći dan Billie Jean King Cup playoffa | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Ovaj put je Muchova, 13. igračica na svijetu, znatno lakše ostvarila pobjedu protiv Ružić, koja je u ovom trenutku 57. na WTA ljestvici. Meč je trajao tek jedan sat i deset minuta. Potpuno je Čehinja dominirala u prvom setu u kojem nije izgubila niti jedan gem i do prednosti od 1-0 u setovima je došla nakon samo 26 minuta igre.

U prvom gemu drugog seta Muchova je imala dvije break šanse za sedmi gem u nizu, ali Ružić je tada napokon uspostavila ravnotežu u meču te je prekinula gubitnički niz povevši 1-0. Svaka je tenisačica osvajala svoje servis gemove do 3-3 kada je Muchova napravila break za 4-3, a potom više nije bilo niti vremena niti prostora da se hrvatska tenisačica vrati u igru.