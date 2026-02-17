Obavijesti

LIJEPA CIFRA

Antonia Ružić prošla u treće kolo elitnog turnira u Dubaiju! Evo koliko je zaradila pobjedom

Piše HINA, Jakov Drobnjak,
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS

Ružić je pobijedila Anastaziju Zaharovu i zasluženo po prvi put u karijeri stigla do 3. kola na nekom WTA 1000 turniru. Plasman u treće kolo donio joj je sigurnih 40 tisuća eura

Trenutačno najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić plasirala se u 3. kolo WTA 1000 turnira u Dubaiju svladavši u susretu 2. kola Anastaziju Zaharovu sa 6-1, 6-7 (2), 6-1. U susretu dvije "sretne gubitnice" Ružić je pokazala mnogo bolju igru tijekom najvećeg dijela dvoboja i zasluženo po prvi put u karijeri stigla do 3. kola na nekom WTA 1000 turniru.

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS

Ružić je odlično krenula u susret, povela sa 3-0, napravila još jedan "break" za 5-1 i riješila prvi set u svoju korist sa 6-1. Drugi je set protekao u boljoj igri Zaharove koja je imala "break" prednosti , Ružić je vratila rezultatsku ravnotežu da bi kod zaostatka 3-4 uz veliku dozu sreće spasila 15-40 pa je o pobjednici tog seta odlučivao "tie-break". Zaharova je odlično otvorila odlučujuću igru, povela 5-0 i odvela dvoboj u treći set.

Kao i u ponedjeljak protiv Raducanu, Ružić je nakon tijesno izgubljenog drugog seta podigla razinu igre u trećem setu. Povela je sa 5-0, a nakon što je Zaharova obranila svoj servis-gem kako bi se maknula s nule, Ružić je sigurno na svom početnom udarcu okončala susret. Ružić će u 3. kolu igrati protiv pobjednice susreta između prve nositeljice Kazahstanke Jelene Ribakine i Australke Kimberly Birrell.

Ružić će za najbolji plasman na WTA turniru dobro i zaraditi. Plasmanom u treće kolo osigurala si je 41.518 eura. Ukupni nagradni fond za WTA u Dubaiju je malo veći od četiri milijuna eura. Pobjednica uzima 560,000 eura.

