VELIKA POBJEDA

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
VIDEO Antonia Ružić srušila 25. na svijetu za drugo kolo Dubaija
Foto: JAIMI JOY/REUTERS

Ružić (WTA-67) je stigla do jedne od najvećih pobjeda u karijeri pobjedom nad Emom Raducanu. Antonia je imala puno sreće i prije meča jer je, nakon poraza u kvalifikacijama, upala u glavni turnir kao "lucky loser".

Najbolja hrvatska tenisačica Antonia Ružić probila se u 2. kolo WTA turnira u Dubaiju pobjedom nad Britankom Emom Raducanu sa 6-1, 5-7, 6-2 za dva sata i 20 minuta igre. 

WTA 1000 - Dubai Championships
Foto: AMR ALFIKY/REUTERS

Ružić (WTA-67) je stigla do jedne od najvećih pobjeda u karijeri pobjedom nad 25. tenisačicom svijeta i pobjednicu US Opena 2021. godine. Antonia je imala puno sreće i prije meča jer je, nakon poraza u kvalifikacijama, upala u glavni turnir kao "lucky loser". 

Međimurka je odlično odigrala meč, u kojem je imala 10-as-servisa, a čak šest puta je oduzimala servis Raducanu. Mogla ga i ranije do pobjede jer je u drugom setu vodila s 5-3, a onda izgubila četiri gema u nizu. 

Kraj meča pogledajte OVDJE.

U 2. kolu Ružić čeka Ruskinja Anastasija Zaharova, 104. igračica svijeta.  U Dubaiju kasnije nastupa Petra Marčinko, koja je također ušla u glavni turnir kao "lucky loser". 

