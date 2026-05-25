Antonio Plazibat nije zadovoljan viđenim: Boks je čista prevara

Kontroverzni boksački meč između svjetskog prvaka Oleksandra Usika i kikboksačke legende Rica Verhoevena podigao je veliku prašinu u borilačkom svijetu. Prekid u 11. rundi, koji mnogi smatraju spornim, izazvao je lavinu reakcija, a oglasio se i hrvatski borac Antonio Plazibat, koji je bez ustručavanja iznio teške optužbe na račun profesionalnog boksa.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Ovako otvorenog Mikea još niste vidjeli. Mike Passenier nas je ugostio u svom gymu i pokazao sve zanimljive detalje i objasnio posebnu vezu između njega i našeg Plazibata | Video: 24sata Video

Pljačka da bi spasili boksačkog prvaka

Plazibat, koji je godinama prozivao Verhoevena i priželjkivao meč za naslov prvaka Gloryja, stao je u obranu svog nesuđenog rivala. Iako njihov okršaj u ringu nikada nije realiziran jer je Nizozemac krajem 2025. napustio promociju, Splićanin je pokazao veliko poštovanje i podršku. Nakon što je sudac prekinuo borbu točno u trenutku zvona za kraj 11. runde, Plazibat se oglasio na društvenim mrežama.

- Pljačka da bi spasili boksačkog prvaka! Čestitke, učinio si me ponosnim, uživaj! P.S., da se radilo o Furyju ili Joshui, borba ne bi bila prekinuta, napisao je Plazibat u komentaru na Verhoevenovu objavu.

Foto: Instagram

Nizozemac je do tog trenutka pružao sjajan i neočekivan otpor. Nakon deset rundi, dvojica sudaca imala su izjednačen rezultat 95-95, dok je treći čak davao prednost Verhoevenu 96-94. Sam Verhoeven je najavio moguću žalbu, ističući kako je prekid uslijedio nakon zvona, što borbu čini neregularnom. Plazibatov komentar samo je potvrdio dojam koji su stekli mnogi fanovi - da je kikboksač oštećen kako bi se sačuvao ugled boksačkog šampiona.

Sustav je namješten, Ngannou je to prvi pokazao

Svoj stav o boksu Plazibat je dodatno pojasnio, tvrdeći kako ovaj meč samo potvrđuje ono što on odavno misli. Smatra kako je sustav profesionalnog boksa osmišljen tako da štiti svoje zvijezde i ne dopušta iznenađenja.

​- Zbilja niste htjeli da Rico pobijedi. Htjeli ste da pobijedi boks. Zato je sudac uletio unutra i zaustavio borbu, čak i nakon zvona. Sramota, boks je prevara - izjavio je Plazibat.

Split: Sportsko-humanitarno natjecanje "Najluđi skakač Hrvatske" | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Kritizirao je i način na koji se grade rekordi i rang-liste u boksu, usporedivši to s drugim borilačkim sportovima. Prema njegovom mišljenju, borci s vrha prečesto se bore protiv nedoraslih protivnika kako bi umjetno napumpali svoje omjere pobjeda i poraza.

​- Francis Ngannou je prvi dokazao da je boks prevara. Ima jako dobrih boraca koje nitko ne može ni dotaknuti. Ali većina boksa svodi se na to da se borci iz top 50 bore protiv nekih usranih protivnika s negativnim skorom i tako napreduju. Kako je to moguće? Kako možeš ući u prvih deset boraca na svijetu ako se boriš s tipom koji je jedva u top 100? Nisam ljut jer zarađujete novac, nego jer je sve to jedna velika prevara, zaključio je hrvatski borac, čije su riječi odjeknule borilačkom scenom.