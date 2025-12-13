Obavijesti

LUKSUZ OD 160 KVADRATA

FOTO Prošećite stanom Joška Gvardiola u središtu Zagreba

Gvardiolov novi stan u Zagrebu je oaza luksuza i stila! Dizajnerica Ivona Kalapač pretvorila ga je u remek-djelo modernog dizajna s tirkiznim detaljima i glamuroznim zlatnim akcentima
Jedan od najtraženijih nogometaša današnjice, Joško Gvardiol (23), osim na terenu, dokazao je da ima istančan ukus i kada je riječ o uređenju interijera. | Foto: Nel Pavletić/PIXSELL, Envoy by Ivona Kalapač
