FOTO Prošećite stanom Joška Gvardiola u središtu Zagreba

Gvardiolov novi stan u Zagrebu je oaza luksuza i stila! Dizajnerica Ivona Kalapač pretvorila ga je u remek-djelo modernog dizajna s tirkiznim detaljima i glamuroznim zlatnim akcentima
Jedan od najtraženijih nogometaša današnjice, Joško Gvardiol (23), osim na terenu, dokazao je da ima istančan ukus i kada je riječ o uređenju interijera.
Njegov novi dom u širem centru Zagreba pravo je remek-djelo modernog dizajna, oaza mira za opuštanje nakon napornih utakmica u dresu Manchester Cityja.
Riječ je o impresivnom dvoetažnom stanu od otprilike 160 četvornih metara, smještenom u novom i modernom stambenom kompleksu.
Za uređenje prostora u kojem se stapaju vrhunski dizajn, bogati materijali i profinjena estetika zaslužna je dizajnerica interijera Ivona Kalapač, vlasnica EnVon studija.
Suradnja s nogometnom zvijezdom za mladu dizajnericu bila je ostvarenje sna. Kako je sama priznala, poziv ju je iznenadio, ali nije dvojila ni sekunde.
- Uletio je u nezgodnom trenutku, ali on se ne odbija - ispričala je kroz smijeh Ivona, dodavši kako je ponosna što je dobila priliku stvoriti dom za jednog od naših najuspješnijih sportaša.
Njezina reakcija na poziv bila je, kaže, jednako euforična kao i Joškova kada je dobio poziv slavnog engleskog kluba.
- Moja reakcija je bila vjerojatno ista kao i njegova kada je dobio poziv od Manchestera. Sretna sam za svaki poziv, tko prepozna moj rad i pruži mi priliku za uređenje, ali naravno, ovaj projekt smatram velikim zadovoljstvom i svojim uspjehom. Ponosna sam što imam priliku Jošku stvoriti dom i pravu oazu mira - dodala je.
Iako se radi o svjetskoj zvijezdi, Ivona za Gvardiola ima samo riječi hvale, opisujući ga kao idealnog klijenta. S obzirom na to da Joško živi u Engleskoj, dizajnerici je prepustio potpunu slobodu i povjerenje.
- Kad bih birala jednog klijenta do kraja radnog života, to bi bio tip poput Joška. On je predivna osoba, zaista jednostavna i skromna. Nije nimalo zahtjevan, dapače, pustio je da izrazim svoju kreativnost kroz dizajn i hvala mu na tome - otkrila je Kalapač.
Gvardiol je imao samo jednu konkretnu želju, da se u interijer uključi njegova omiljena tirkizna boja. Prvotna ideja bila je obložiti kuhinjski otok tirkiznim mramorom, no od toga se odustalo zbog teškog održavanja. Kompromis su pronašli u detaljima.
- Odluka je pala na to da tirkiznu boju uključimo kroz detalj poput naslonjača koji će se dobro uklopiti uz ostali svijetli namještaj i tamno drvo - pojasnila je dizajnerica.
Stan odiše elegancijom i modernim stilom s klasičnim detaljima. Prvom etažom dominira prostrani koncept otvorenog prostora koji objedinjuje dnevni boravak, kuhinju i blagovaonicu. Cijeli prostor krase i dvije velike terase s kojih se pruža prekrasan pogled na uži centar grada.
U interijeru prevladava neutralna paleta tonova; bež, bijela i antracit, dok zlatni detalji prostoru daju dozu glamura. Središte dnevnog boravka zauzima velika modularna sofa koja poziva na opuštanje, a upotpunjuju je skulpturalne crne fotelje i set modernih stolića. Posebno se ističe impozantan luster s kombinacijom crnih i zlatnih elemenata.
Toplinu prostoru daje medijska stijena u tamnom drvu s integriranom LED rasvjetom i modernim kaminom, stvarajući ugođaj najprestižnijih europskih penthousea.
Ivona Kalapač napravila je i nekoliko intervencija u tlocrtu kako bi prostor bio što funkcionalniji. Prvotne tri spavaće sobe pretvorila je u dvije. Dvije manje sobe spojila je u jednu veliku gostinjsku s vlastitom kupaonicom, dok je glavna spavaća soba dobila prostrani "walk-in" ormar, vješto izgrađen oko cijevi koja se nije smjela micati.
Kuhinja je, kaže dizajnerica, njezin posebni ponos. Osmislila je svojevrsni lebdeći element koji skriva obilje prostora za pohranu, a izgleda kao elegantan mramorni okvir.
Kupaonica je, pak, pravo remek-djelo minimalizma, s kombinacijom mramora, drvenog dekora i zlatnih armatura. Samostojeća kada i ambijentalno svjetlo stvaraju dojam luksuznog spa centra.
Svaki detalj u stanu odabrala je kako bi stvorila prostor koji je istovremeno moderan, elegantan i iznimno udoban. Savršeno utočište za mladu nogometnu zvijezdu "vatrenih" i Manchester Cityja.
