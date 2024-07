Antonio Plazibat zgrozio fanove izjavama pa se posuo pepelom: Dogodilo se u afektu, žao mi je

Hrvatski kickboksač Antonio Plazibat (30, 18-2) borit će se protiv Levija Rigtersa (29, 22-5) na Gloryjevoj priredbi u zagrebačkoj Areni 21. rujna. Bit će to njegov povratnički meč nakon ozljede ruke koju je zadobio u lipnju prošle godine u borbi protiv Tariqa Osara (28, 18-4). No poraz je sada iza njega, a već je odradio sučeljavanje s Rigtersom. Upravo njegove izjave na sučeljavanju izazvale su najviše kontroverze.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:29 ULAZAK U RING ANTONIO PLAZIBAT | Video: 24sata/Video

- Idem po Rigtersa, njegov tim, obitelj, čak i mačku. Dolazim po sve. Nema plana, svi imaju plan dok ne prime udarac. Jedan mudar čovjek je to nekoć rekao i bio je u pravu - kazao je Plazibat.

Mnogi borilački fanovi komentirali su njegove prozivke i istaknuli kako Hrvat nije pokazao poštovanje prema suparniku.

"Nikad ne spominji tuđu obitelj"

"Brate, objasni što si mislio time da ideš po njegov tim, obitelj i mačku prije no što stvari izmaknu kontroli, odnosno ljudi ih pogrešno shvate"

"Znači ovo je ono što svi sada odobravate? Doslovne prijetnje nečijoj obitelji?"

Samo su neki od komentara gledatelja koji su ostali šokirani onime što je Plazibat rekao. Nakon kritika, Splićanin se odlučio ispričati prvenstveno protivniku, a potom i svim fanovima koji mu zamjeraju izrečeno.

- Vidio sam raspravu o mom spominjanju Levijeve obitelji. Nisam to mislio tako reći. Kasnije sam mu poslao poruku i ispričao se. Ne želim biti takav tip, dogodilo se u afektu. Rekao sam da njegovoj supruzi, djeci i obitelji želim sve najbolje. Htio sam drugačije sročiti to što sam rekao na sučeljavanju. Engleski jezik nije mi materinji. Samo sam to htio razjasniti jer vidim da se vodi velika rasprava. Ne podržavam to i žao mi je - kazao je Plazibat.

Borac je inače vrlo aktivan na društvenim mrežama gdje nerijetko kritizira vršnjačko nasilje. Jedan takav slučaj zgrozio je javnost kada su u Splitu dvije tinejdžerke zlostavljale djevojku, a Plazibat je bio jedan od prvih koji skrenuo pažnju na rastući problem nasilja među mladima.