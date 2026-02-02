Antonio Sekulić: Ovo nam je najveća utakmica u karijeri!

Hrvatska muška futsalska reprezentacija će u srijedu (17 sati) u ljubljanskoj Areni Stožice igrati protiv Španjolske utakmicu za plasman u finale Europskog prvenstva, a taj dvoboj s nestrpljenjem očekuju u oba tabora, posebno u hrvatskom, u kojem očekuju dolazak većeg broja navijača i domaćinsku atmosferu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:25 Hrv futsal reprezentacija policije | Video: PRIVATNA ARHIVA

- Dvorana je prekrasna i jedva čekamo da u srijedu izađemo na teren. Nadam se da će biti puno Hrvata i da će nas bodriti - izjavio je 28-godišnji branič hrvatske reprezentacije Kristian Čekol.

Hrvatska je u dosadašnjem dijelu turnira dvaput odigrala neodlučeno, protiv Francuske (2-2) i Gruzije, a potom zaredala s dvije pobjede, protiv Latvije (4-1) za plasman u četvrtfinale te protiv Armenije (3-0) za ulazak u borbu za odličja.

- Malo smo proslavili, ali brzo smo se vratili mislima u polufinale. Odmorili smo se i pripremamo se - rekao je Čekol uoči dvoboja protiv najuspješnije reprezentacije u povijesti europskih prvenstava.

- To je nacija koja odlična u futsalu i ne treba puno riječi trošiti na njih. Mislim da se više moramo fokusirati na nas, dati svoj maksimum. Ovo je nama najveća utakmica u karijeri. Igrat ćemo u domaćoj atmosferi i mislim da moramo pokazati da smo zaslužili biti gdje smo sada.

Susret Hrvatske i Poljske u dodatnim kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u futsalu | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Pohodu hrvatskih navijača na tribine Arene Stožice nada se i 27-godišnji napadač Antonio Sekulić.

- Sigurno da je lijepo doći ovdje. Na početku priprema i prije Eura smo pričali samo da nam je nekako doći u Ljubljanu, među četiri najbolje ekipe. Vjerujem da će biti puno naših ljudi.

Iako će protiv sebe imati reprezentaciju koja je na dosadašnji 12 izdanja europskih prvenstava rekordnih sedam puta osvajala pobjednički pehar, Sekulić vjeruje da ni Španjolska nije nepobjediva.

- Svi u futsal svijetu znaju tko je Španjolska i kakva je to ekipa. Kao i svaka ekipa, imaju svojih slabih točaka. Mi ćemo to pokušati analizirati i dobro se pripremiti za polufinale. Jedno možemo obećati - uz podršku navijača ići ćemo 'na glavu', nećemo se sigurno predati. Ovo je gotovo svima nama utakmica karijere i nadam se da ćemo biti pravi u srijedu - poručio je Sekulić.

S druge strane, Španjolska je na putu do polufinala postigla četiri uvjerljive pobjede s ukupnom gol-razlikom 20-4, svladavši u skupini Sloveniju (4-1), Bjelorusiju (2-0) i Belgiju (10-3), a u četvrtfinalu Italiju (4-0).

- Od svoje momčadi očekujem da nastavi u istom smjeru kao dosad, da održimo svoj ritam. Moramo biti dosljedni igri koja nas je dovela do polufinala. Bude li tako, Hrvatska je ta koja će vjerojatno morati više brinuti o nama nego mi o njoj - izjavio je španjolski izbornik Jesus Velasco za mrežni portal Španjolskog nogometnog saveza.

- Imali smo bolje i lošije trenutke, ali općenito smo bili vrlo čvrsti, što se i traži u utakmici kada netko ispada, kao što je bila ova i kakva će biti sljedeća - rekao je izbornik o nedjeljnoj pobjedi nad Italijom.

Iako je svjestan izrazite uloge favorita, Velasco ne podcjenjuje izabranike Marinka Mavrovića.

- Hrvatska je tehnički jako dotjerana ekipa, fizički izuzetno snažna i jako kompetitivna.

- Naša ekipa pokazuje mnogo taktičke discipline u teškim trenucima. Znamo što moramo raditi premda postoje trenuci kada smo bistriji, a ponekad i manje, ali pokazujemo da smo čvrsti, razigrani, dinamični... - dodao je.

Španjolci od 2016. čekaju na svoj osmi naslov prvaka Europe, koji su na posljednja dva Eura osvajali Portugalci, protiv kojih bi Španjolska mogla igrati za trofej u slučaju da obje reprezentacije budu uspješne u polufinalnim dvobojima.

Dvoboj Hrvatske i Španjolske je na rasporedu u srijedu u 17 sati, dok će se od 20.30 sati za plasman u finale boriti reprezentacije Portugala i Francuske.

U subotu, 7. veljače, poraženi polufinalisti će od 16 sati igrati utakmicu za brončano odličje, dok je finale na programu od 19.30 sati.