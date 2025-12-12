Antony: Možemo do osvajanja Europske lige, igramo ozbiljno

Betisov napadač Antony Matheus dos Santos, koji je u četvrtak navečer postigao treći gol u pobjedi od 3-1 nad Dinamom, smatra da je utakmica u Zagrebu pokazala kako je ta španjolska momčad sposobna osvojiti Europsku ligu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

- Ozbiljno igramo u Europskoj ligi, ali također i u španjolskom prvenstvu u kojem stojimo dobro. Učinili smo neke pogreške, ali trebamo zadržati stav da smo sposobni boriti se za sve naslove - izjavio je 25-godišnji Brazilac u obraćanju medijima.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Antony je u 38. minuti iskoristio pogrešku Dinamovog vratara Ivana Filipovića i braniča Scotta McKenne te zabio svoj ukupno osmi gol u šesnaest utakmica ove sezone.

- Jako sam sretan zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe - napomenuo je Antony.

Betis zauzima četvrto mjesto te je blizu izravnog plasmana u osminu finala Europske lige.

- Bili smo svjesni da nam je ova pobjeda itekako važna, da smo s osvojena tri boda gotovo sigurni u prolazak u iduću fazu natjecanja - rekao je nekadašnji igrač brazilskog Sao Paula, Ajaxa i Manchester Uniteda.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Uvjeren je da će pobjeda nad Dinamom, koji je upisao treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, dati samopouzdanja Betisu u nadolazećim utakmicama. Andalužani su prošle sezone bili u finalu Konferencijske lige, u kojem ih je s 4-1 pobijedio londonski Chelsea, a ove sezone im je cilj osvojiti barem jedan trofej.

Antony je u 78. minuti napustio travnjak stadiona u Maksimiru nakon duela s 27-godišnjim bekom Brunom Godom.

- Udario me u zglob, ali to je dio igre. Kasnije je razgovarao sa mnom i nema veze, takve situacije su normalne - izjavio je.

Lokalne novine Diario de Sevilla izvijestile su kako se Betis u samo pet dana preobukao u Barcelonu, katalonsku momčad koja je prošli vikend nanijela poraz od 5-3 Betisu u španjolskom prvenstvu.

"Betis se (u Zagrebu) brzo nametnuo, preuzeo loptu i ubrzavao svoje napade", naveo je taj dnevnik sa sjedištem u Sevilli.

Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Tamošnje sportske novine Estadio Deportivo izvijestile su da su zeleno-bijeli ispunili zadatak s kojim su stigli u Hrvatsku te matematički osigurali mjesto među 24 ekipe koje će nastaviti natjecanje na proljeće.

- Došli smo u Zagreb s mišlju kako je važno osigurati taj prolaz što prije - izjavio je Betisov sportski direktor Manu Fajardo.

Do kraja ligaškog dijela natjecanja ostala su još dva kola.

- Na individualnoj razini čini mi se da je Dinamo možda slabiji u odnosu na ekipu s kojom smo igrali zadnji put ovdje - rekao je Fajardo prisjetivši se remija 1-1 i poraza od 0-1 u Konferencijskoj ligi iz veljače 2024.

- Više nema Brune Petkovića i Martina Baturine, koji su radili razliku, ali i dalje je to ekipa koja se ističe timskim radom - dodao je.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Betisov predsjednik Angel Haro bio je posebno zadovoljan nakon pobjede u Zagrebu jer mu je to bila 470. utakmica, koliko ih nije imao niti jedan njegov prethodnik. Istovremeno je pod njegovim mandatom ostvarena 200. pobjeda.

Haro je s delegacijom Betisa posjetio muzej Dražena Petrovića, legendarnog hrvatskog košarkaša koji je igrao i za Real Madrid.