Antony: Možemo do osvajanja Europske lige, igramo ozbiljno
Betisov napadač Antony Matheus dos Santos, koji je u četvrtak navečer postigao treći gol u pobjedi od 3-1 nad Dinamom, smatra da je utakmica u Zagrebu pokazala kako je ta španjolska momčad sposobna osvojiti Europsku ligu.
- Ozbiljno igramo u Europskoj ligi, ali također i u španjolskom prvenstvu u kojem stojimo dobro. Učinili smo neke pogreške, ali trebamo zadržati stav da smo sposobni boriti se za sve naslove - izjavio je 25-godišnji Brazilac u obraćanju medijima.
Antony je u 38. minuti iskoristio pogrešku Dinamovog vratara Ivana Filipovića i braniča Scotta McKenne te zabio svoj ukupno osmi gol u šesnaest utakmica ove sezone.
- Jako sam sretan zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe - napomenuo je Antony.
Betis zauzima četvrto mjesto te je blizu izravnog plasmana u osminu finala Europske lige.
- Bili smo svjesni da nam je ova pobjeda itekako važna, da smo s osvojena tri boda gotovo sigurni u prolazak u iduću fazu natjecanja - rekao je nekadašnji igrač brazilskog Sao Paula, Ajaxa i Manchester Uniteda.
Uvjeren je da će pobjeda nad Dinamom, koji je upisao treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, dati samopouzdanja Betisu u nadolazećim utakmicama. Andalužani su prošle sezone bili u finalu Konferencijske lige, u kojem ih je s 4-1 pobijedio londonski Chelsea, a ove sezone im je cilj osvojiti barem jedan trofej.
Antony je u 78. minuti napustio travnjak stadiona u Maksimiru nakon duela s 27-godišnjim bekom Brunom Godom.
- Udario me u zglob, ali to je dio igre. Kasnije je razgovarao sa mnom i nema veze, takve situacije su normalne - izjavio je.
Lokalne novine Diario de Sevilla izvijestile su kako se Betis u samo pet dana preobukao u Barcelonu, katalonsku momčad koja je prošli vikend nanijela poraz od 5-3 Betisu u španjolskom prvenstvu.
"Betis se (u Zagrebu) brzo nametnuo, preuzeo loptu i ubrzavao svoje napade", naveo je taj dnevnik sa sjedištem u Sevilli.
Tamošnje sportske novine Estadio Deportivo izvijestile su da su zeleno-bijeli ispunili zadatak s kojim su stigli u Hrvatsku te matematički osigurali mjesto među 24 ekipe koje će nastaviti natjecanje na proljeće.
- Došli smo u Zagreb s mišlju kako je važno osigurati taj prolaz što prije - izjavio je Betisov sportski direktor Manu Fajardo.
Do kraja ligaškog dijela natjecanja ostala su još dva kola.
- Na individualnoj razini čini mi se da je Dinamo možda slabiji u odnosu na ekipu s kojom smo igrali zadnji put ovdje - rekao je Fajardo prisjetivši se remija 1-1 i poraza od 0-1 u Konferencijskoj ligi iz veljače 2024.
- Više nema Brune Petkovića i Martina Baturine, koji su radili razliku, ali i dalje je to ekipa koja se ističe timskim radom - dodao je.
Betisov predsjednik Angel Haro bio je posebno zadovoljan nakon pobjede u Zagrebu jer mu je to bila 470. utakmica, koliko ih nije imao niti jedan njegov prethodnik. Istovremeno je pod njegovim mandatom ostvarena 200. pobjeda.
Haro je s delegacijom Betisa posjetio muzej Dražena Petrovića, legendarnog hrvatskog košarkaša koji je igrao i za Real Madrid.
