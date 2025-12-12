Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAKON DINAMA

Antony: Možemo do osvajanja Europske lige, igramo ozbiljno

Piše HINA,
Čitanje članka: 3 min
Antony: Možemo do osvajanja Europske lige, igramo ozbiljno
4
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Betisov predsjednik Angel Haro bio je posebno zadovoljan nakon pobjede u Zagrebu jer mu je to bila 470. utakmica, koliko ih nije imao niti jedan njegov prethodnik. Istovremeno je pod njegovim mandatom ostvarena 200. pobjeda

Betisov napadač Antony Matheus dos Santos, koji je u četvrtak navečer postigao treći gol u pobjedi od 3-1 nad Dinamom, smatra da je utakmica u Zagrebu pokazala kako je ta španjolska momčad sposobna osvojiti Europsku ligu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' 01:02
Nezadovoljni navijači Dinama: 'Oprosti im Jakire, nisu znali što čine'. 'Ne smeta poraz, nego suhi dres!' | Video: 24sata/pixsell

- Ozbiljno igramo u Europskoj ligi, ali također i u španjolskom prvenstvu u kojem stojimo dobro. Učinili smo neke pogreške, ali trebamo zadržati stav da smo sposobni boriti se za sve naslove - izjavio je 25-godišnji Brazilac u obraćanju medijima.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Antony je u 38. minuti iskoristio pogrešku Dinamovog vratara Ivana Filipovića i braniča Scotta McKenne te zabio svoj ukupno osmi gol u šesnaest utakmica ove sezone.

- Jako sam sretan zbog pogotka, ali još više zbog uspjeha ekipe - napomenuo je Antony.

Betis zauzima četvrto mjesto te je blizu izravnog plasmana u osminu finala Europske lige.

- Bili smo svjesni da nam je ova pobjeda itekako važna, da smo s osvojena tri boda gotovo sigurni u prolazak u iduću fazu natjecanja - rekao je nekadašnji igrač brazilskog Sao Paula, Ajaxa i Manchester Uniteda.

UEFA Europa League - Real Betis v Olympique Lyonnais
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Uvjeren je da će pobjeda nad Dinamom, koji je upisao treći uzastopni poraz u Europskoj ligi, dati samopouzdanja Betisu u nadolazećim utakmicama. Andalužani su prošle sezone bili u finalu Konferencijske lige, u kojem ih je s 4-1 pobijedio londonski Chelsea, a ove sezone im je cilj osvojiti barem jedan trofej.

Antony je u 78. minuti napustio travnjak stadiona u Maksimiru nakon duela s 27-godišnjim bekom Brunom Godom.

- Udario me u zglob, ali to je dio igre. Kasnije je razgovarao sa mnom i nema veze, takve situacije su normalne - izjavio je.

Lokalne novine Diario de Sevilla izvijestile su kako se Betis u samo pet dana preobukao u Barcelonu, katalonsku momčad koja je prošli vikend nanijela poraz od 5-3 Betisu u španjolskom prvenstvu.

"Betis se (u Zagrebu) brzo nametnuo, preuzeo loptu i ubrzavao svoje napade", naveo je taj dnevnik sa sjedištem u Sevilli.

LaLiga - Real Betis v FC Barcelona
Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS

Tamošnje sportske novine Estadio Deportivo izvijestile su da su zeleno-bijeli ispunili zadatak s kojim su stigli u Hrvatsku te matematički osigurali mjesto među 24 ekipe koje će nastaviti natjecanje na proljeće.

- Došli smo u Zagreb s mišlju kako je važno osigurati taj prolaz što prije - izjavio je Betisov sportski direktor Manu Fajardo.

Do kraja ligaškog dijela natjecanja ostala su još dva kola.

- Na individualnoj razini čini mi se da je Dinamo možda slabiji u odnosu na ekipu s kojom smo igrali zadnji put ovdje - rekao je Fajardo prisjetivši se remija 1-1 i poraza od 0-1 u Konferencijskoj ligi iz veljače 2024.

- Više nema Brune Petkovića i Martina Baturine, koji su radili razliku, ali i dalje je to ekipa koja se ističe timskim radom - dodao je.

Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige
Susret Dinama i Real Betisa u 6. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Betisov predsjednik Angel Haro bio je posebno zadovoljan nakon pobjede u Zagrebu jer mu je to bila 470. utakmica, koliko ih nije imao niti jedan njegov prethodnik. Istovremeno je pod njegovim mandatom ostvarena 200. pobjeda.

Haro je s delegacijom Betisa posjetio muzej Dražena Petrovića, legendarnog hrvatskog košarkaša koji je igrao i za Real Madrid.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte
FOTO: LINDSEY VONN

Legendarna skijašica obara rekorde i provocira fanove u oskudnim izdanjima. Pogledajte

Lindsey Vonn (41) pobjedom je u spustu u St. Moritzu postala najstarija pobjednica utrke u Svjetskom kupu. Prije samo koji tjedan, pozirala je u glamuroznom izdanju za Players Magazin bez grudnjaka
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...
TREĆI PORAZ U NIZU

VIDEO Dinamo - Betis 1-3: Novi europski šamar 'modrima'...

Nakon poraza od Celte (3-0) i Lillea (4-0), Dinamo je u 6. kolu Europske lige doživio novi debakl. Betis je slavio 3-1 na Maksimiru, a sve je bilo gotovo u sedam minuta u prvom dijelu. Jedini go 'modrih' zabio je Galešić

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025