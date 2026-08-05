Obavijesti

Galerija

Komentari 0
BURNA LJUBAVNA PRIČA

FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Dončić i Anamaria u novoj fazi

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju, a onda šokantan zaokret
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Dončić i Anamaria u novoj fazi
Priča koja je započela kao idilična tinejdžerska romansa na hrvatskoj obali, godinama je plijenila pažnju javnosti kao jedna od najljepših sportskih ljubavnih priča. Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i model Anamaria Goltes djelovali su kao nerazdvojan par čija je veza kulminirala zarukama i rođenjem dviju kćeri. | Foto: Instagram
1/62
Priča koja je započela kao idilična tinejdžerska romansa na hrvatskoj obali, godinama je plijenila pažnju javnosti kao jedna od najljepših sportskih ljubavnih priča. Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i model Anamaria Goltes djelovali su kao nerazdvojan par čija je veza kulminirala zarukama i rođenjem dviju kćeri. | Foto: Instagram
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026