FOTO Spetljali su se na Krku dok su bili djeca, završilo je burno. Dončić i Anamaria u novoj fazi

Luka Dončić i Anamaria Goltes od bajke do skandala: zaruke pukle, krenula bitka za skrbništvo i alimentaciju, a onda šokantan zaokret
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Priča koja je započela kao idilična tinejdžerska romansa na hrvatskoj obali, godinama je plijenila pažnju javnosti kao jedna od najljepših sportskih ljubavnih priča. Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i model Anamaria Goltes djelovali su kao nerazdvojan par čija je veza kulminirala zarukama i rođenjem dviju kćeri.
| Foto: Instagram
Priča koja je započela kao idilična tinejdžerska romansa na hrvatskoj obali, godinama je plijenila pažnju javnosti kao jedna od najljepših sportskih ljubavnih priča. Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i model Anamaria Goltes djelovali su kao nerazdvojan par čija je veza kulminirala zarukama i rođenjem dviju kćeri. |
Foto: Instagram
Priča koja je započela kao idilična tinejdžerska romansa na hrvatskoj obali, godinama je plijenila pažnju javnosti kao jedna od najljepših sportskih ljubavnih priča. Slovenska košarkaška superzvijezda Luka Dončić i model Anamaria Goltes djelovali su kao nerazdvojan par čija je veza kulminirala zarukama i rođenjem dviju kćeri.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
No, početkom 2026. bajka se pretvorila u dramu. Prekid zaruka, optužbe i složena pravna bitka za skrbništvo i alimentaciju, koja se proteže od Slovenije do Kalifornije, otkrili su duboke pukotine u odnosu koji se činio savršenim, bacivši privatni život zvijezde Los Angeles Lakersa pod nemilosrdno svjetlo reflektora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Luka i Anamaria upoznali su se kao 12-godišnjaci tijekom ljetovanja u Hrvatskoj. Njihovo dječje prijateljstvo godinama kasnije, 2016. godine, preraslo je u ljubavnu vezu. Dok je Dončićeva karijera strelovito rasla, od Real Madrida do NBA lige, Anamaria je bila njegova stalna podrška.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Istovremeno je gradila vlastitu karijeru kao model i influencerica, studirajući na daljinu na Ekonomskom fakultetu u Ljubljani dok je živjela s Lukom u Dallasu. Uvijek je isticala važnost vlastitog identiteta i ciljeva, vjerujući da osoba mora biti sretna sama sa sobom kako bi bila dobar partner.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac njihove veze dogodio se 7. srpnja 2023. Na simboličan datum, 7. 7., koji aludira na broj 77 na Dončićevom dresu, košarkaš je zaprosio svoju dugogodišnju djevojku na idiličnoj lokaciji uz Bledsko jezero u Sloveniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Obiteljska sreća upotpunjena je u studenom iste godine rođenjem njihove prve kćeri, Gabriele, koja je na svijet stigla u Sjedinjenim Američkim Državama. Činilo se da je par na putu prema zajedničkoj budućnosti, no idila nije dugo potrajala.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvi znakovi nevolja pojavili su se u svibnju 2025., kada se Anamaria s kćeri Gabrielom vratila u Sloveniju, dok je Dončić zbog profesionalnih obveza ostao u Kaliforniji. Udaljenost je očito uzela danak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Situacija je eskalirala u prosincu 2025., kada je Dončić doputovao u Sloveniju kako bi prisustvovao rođenju njihove druge kćeri, Olivije. Iako je rođenje djeteta trebalo biti radostan događaj, pretvorilo se u izvor velikog sukoba.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prema izvorima bliskim paru, Dončić je tijekom boravka u Sloveniji izrazio želju da stariju kćer Gabrielu povede sa sobom natrag u SAD. Anamaria se tome oštro usprotivila, a njihova je svađa 6. prosinca u rodilištu u Kranju postala toliko žestoka da je pozvana policija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Policijskim izvješćem, u koje je uvid imao ESPN, utvrđeno je da "nisu otkriveni elementi kaznenog djela ili prekršaja" s Dončićeve strane. Košarkaš je mirno napustio bolnicu i istog se dana vratio u Ameriku, sam.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od tog trenutka, prema navodima, nije vidio ni Anamariju ni svoje kćeri mjesecima. Kada su ga novinari nakon povratka pitali o iskustvu iz Slovenije, Dončić je bio vidno potresen.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Ne znam ni kako bih to opisao. Bilo je puno toga. Bio sam tamo na rođenju svoje kćeri, što mi znači sve na svijetu. Ali definitivno je bilo kao na roller coasteru - izjavio je tada.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ubrzo nakon dramatičnog povratka u SAD, privatni sukob preselio se u sudnice. Početkom ožujka 2026., Anamaria Goltes podnijela je na sudu u Kaliforniji zahtjev za alimentaciju i pokrivanje odvjetničkih troškova za njihove dvije kćeri. Zanimljivo je da njezin zahtjev nije uključivao i odluke o skrbništvu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dončić je, kako tvrde izvori, bio potpuno zatečen ovim potezom i "nije imao pojma" da je tužba podnesena. Njegov pravni tim, predvođen slavnom odvjetnicom za razvode Laurom Wasser, odmah je zatražio odbacivanje tužbe, tvrdeći da sud u Kaliforniji nije nadležan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ključni argument Dončićeve obrane bio je da Goltes i obje djevojčice žive u Sloveniji od svibnja 2025. godine, te da je najmlađa kći Olivia rođena u Sloveniji i nikada nije ni bila u Kaliforniji.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Optužili su Goltes za takozvani "forum shopping" - praksu biranja sudske nadležnosti za koju se vjeruje da će donijeti povoljniju presudu, u ovom slučaju, izdašnije iznose alimentacije po kojima je Kalifornija poznata.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dončićev tim naglasio je da je košarkaš već pokrenuo pravni postupak u Sloveniji u veljači, tjednima prije njezine tužbe, tražeći hitan kontakt sa svojim kćerima. Istovremeno, Dončić je prekinuo šutnju i u izjavi za ESPN potvrdio prekid zaruka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Volim svoje kćeri više od ičega i činio sam sve što mogu da budu sa mnom u SAD-u tijekom sezone, ali to nije bilo moguće, pa sam nedavno donio tešku odluku da prekinem zaruke. Sve što radim je za sreću mojih kćeri i uvijek ću se boriti da budem s njima i pružim im najbolji život koji mogu."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sukob se prelio i na društvene mreže, gdje je Goltes izbrisala gotovo sve zajedničke fotografije s Dončićem, a navodno je i "lajkala" komentar na Instagramu koji je za prekid veze okrivio košarkaša, sugerirajući da ju je ostavio samu tijekom trudnoće i porođaja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Usred eskalacije pravne i medijske bitke, dogodio se neočekivan preokret. Samo nekoliko tjedana nakon podnošenja tužbe, Anamaria Goltes je povukla zahtjev za alimentaciju na sudu u Los Angelesu. U sudskim dokumentima, do kojih je došao TMZ, navela je svoju namjeru da se cijela situacija riješi mirnim putem.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Povlačim svoj zahtjev za uzdržavanje djece s izričitom namjerom da se ovo pitanje riješi prijateljski i sporazumnim dogovorom koji je u najboljem interesu naše djece", napisala je u podnesku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin pravni tim zatražio je da se slučaj odbaci "bez predrasuda", što znači da zadržava pravo ponovno ga pokrenuti u budućnosti ako privatni dogovor ne bude postignut.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako ovaj potez signalizira moguću deeskalaciju sukoba i otvara vrata izvansudskom dogovoru, detalji o skrbništvu i financijskoj potpori za djecu i dalje ostaju neriješeni i predmet su pregovora daleko od očiju javnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč privatnim problemima koji su ga očito teško pogađali, Dončić je na terenu nastavio pružati vrhunske partije, zaradivši po šesti put u karijeri mjesto u prvoj petorci NBA lige.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, teret situacije bio je vidljiv kada je odlučio propustiti ljetne obveze sa slovenskom reprezentacijom, ističući da se mora posvetiti borbi za zajedničko skrbništvo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon završetka sezone za Lakerse, na svom Instagram profilu počeo je objavljivati fotografije s kćerima, šaljući jasnu poruku o svojim prioritetima. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram