Apel hrvatskih boksača: Pustite nas da se borimo na SP-u i EP-u!

Nikolina Ćaćić doputovala je u New Delhi na Svjetsko boksačko prvenstvo. Za koje se mjesecima pripremala i, kao naša olimpijka, imala je velika očekivanja.

Prošao je i ždrijeb, ali kad je došla u Indiju, odustala je od nastupa. Službena verzija: ozljeda. Neslužbena...

Hrvatski boksačice i boksači dovedeni su u vrlo nezahvalnu, neodrživu situaciju. S jedne strane Međunarodni boksački savez (IBA) dozvolio je nastupe Rusiji i Bjelorusiji na svim prvenstvima i natjecanjima pod svojim okriljem, a s druge strane Hrvatski olimpijski odbor poslao je naputak da hrvatski sportašice i sportaši ne nastupaju na prvenstvima na kojima se ruski i bjeloruski sportaši natječu pod obilježjima svoje zemlje.

Na SP-u boksačica nastupa 65 država, a bojkotira 11

U tijeku je SP boksačica u New Delhiju, na kojem nastupa 65 država, a 11 ih je, zbog nastupa Rusije i Bjelorusije, bojkotiralo nastup i isto to najavilo za Svjetsko prvenstvo seniora od 1. do 15 svibnja 2023. u Taškentu (Uzbekistan). Međunarodni boksački savez (IBA) najavio je, s druge strane, sankcije za nacionalne saveze i države koje bojkotiraju svjetska prvenstva.

Na Svjetskom prvenstvu boksačica u Indiji nastupaju i jake boksačke nacije iz Europske unije: Italija, Francuska, Španjolska, Bugarska, Grčka, Mađarska, Slovačka i Rumunjska, pa Turska, Srbija, Australija, Novi Zeland, Japan, Brazil, Meksiko, te uglavnom sve azijske, južnoameričke i afričke države.

U drugim sportovima naši se natječu protiv Rusa

Već u travnju na rasporedu je Europsko prvenstvo za mlađe seniore i seniorke (Armenija), u svibnju Svjetsko prvenstvo seniora (Uzbekistan), u lipnju Europske igre (Poljska), u srpnju Europsko juniorsko prvenstvo (Rumunjska), u kolovozu Europsko kadetsko prvenstvo (Slovenija), u studenome Europsko prvenstvo U-22 (Azerbajdžan)…

Hrvatski treneri i boksači su zabrinuti na kojim će međunarodnim prvenstvima uopće moći nastupati, a upravo su europska i svjetska prvenstva u svim starosnim kategorijama temelj za njihove statuse i kategorizacije u hrvatskom sportu.

U drugim gospodarskim i kulturnim djelatnostima suradnja nije prekinuta, u drugim sportovima naši sportaši natječu se protiv ruskih i bjeloruskih ili iz ruskih klubova dolaze u hrvatsku reprezentaciju, neki iz ruske reprezentacije izravno su prešli u hrvatsku, a boksačima je poslan naputak da se povuku sa svih natjecanja s ruskim i bjeloruskim sportašima kojima je Međunarodni boksački savez (IBA) dopustio sudjelovanje.

Hodak: Političke igre preko leđa sportaša

Izbornici hrvatskih boksačkih nacionalnih selekcija zato prenose jedinstveni stav svih naših trenera koji stvaraju reprezentativce i natjecatelje za međunarodnu scenu na pitanje: Trebaju li naši boksačice i boksači nastupati na prvenstvima na kojima je Međunarodni boksački savez IBA dopustio nastup reprezentacijama Rusije i Bjelorusije?

- Definitivno sam protiv neodlaska i nesudjelovanja naših boksača na europskim i svjetskim prvenstvima! Time se izravno radi nepopravljiva šteta našim boksačima i sportu općenito. Sport i politika ne idu u istu rečenicu i naši sportaši ne smiju patiti zbog odluka na drugim razinama. Politički problemi neka se rješavaju političkim odlukama, a sportaši se moraju natjecati. Sve drugo nas baca unazad i u velike zaostatke. To zastupa cijeli nas stožer u reprezentacijama i svi kolege treneri, a uvjeren sam i svi koji žele dobro sportu i sportašima. Velika natjecanja su vrhunac karijere za svakog sportaša i uskratiti ih našim sportašima, znači oduzeti im ne dane i mjesece, nego godine i višegodišnje cikluse požrtvovnog rada. I političkim dužnosnicima valjda je u interesu da sportaši predstavljaju Hrvatsku na međunarodnoj sceni. Znamo da nema veće promocije od vrhunskog sporta i međunarodnih sportskih uspjeha, a ne da se političke igre lome preko leđa sportaša i da se boksačima onemogućuje da predstavljaju Hrvatsku u onome čemu su najbolji - rekao je Kristijan Hodak, izbornik seniorske reprezentacije.

Izbornik boksačica Ante Matas naglasio je:

Matas: Naši će sportaši trpjeti posljedice

- Da, trebamo i moramo nastupati! Nametnutim sankcijama najviše trpe sportaši i treneri, mi smo najviše zakinuti! Oni koji vode hrvatski sport trebaju zastupati interese sporta i sportaša, a ne se baviti vođenjem nekakvih politika. Sportaši zbog nenastupanja na velikim prvenstvima imaju trajne posljedice, sve su žrtvovali i podredili tome, cijeli svoj život, a to im se uskraćuje zbog neke globalne politike na koju nemaju utjecaja. Bez velikih natjecanja ne mogu se ostvariti kao sportaši. Apsolutno sam protiv rata i osuđujem ga, no sport bi trebao spajati i zbližavati, a ne razdvajati. S razlogom se ponosimo uspjesima i medaljama sportaša, a što će nam ostati od sporta ako nam je spuštena rampa da do njih dođemo. Tko god ne zna kakav je put koji mora proći vrhunski boksač, neka navuče rukavice i uđe samo jednom u ring, pa će vidjeti kroz što prolaze naši mladići i djevojke. Tko će tim sportašicama i sportašima vratiti izgubljena prvenstva i godine rada?

Izbornik mlađih seniora je Yousef Hasan, inače i trener Filipa Hrgovića, koji kaže:

- Kao trener i izbornik apsolutno sam za nastupe naših boksača, bilo gdje i protiv bilo koga! Pogotovo kad se boksači godinama pripremaju i sve podrede tome da ostvare rezultat i imaju kvalitetu za medalje na najvećim natjecanjima. Kao izbornici dužni smo poštivati odredbe nadređenih institucija kao što je Hrvatski olimpijski odbor, no zabrana nastupa je najlošije rješenje koje ne koristi nikome. Kao treneri u opasnosti smo izgubiti najperspektivnije sportaše, jer kako ih motivirati i fokusirati se na napredak ako su spriječeni da se ogledaju s najboljima na europskim i svjetskim prvenstvima.

Izbornik juniorske reprezentacije Hrvoje Pečarić smatra:

Veočić: Što će nam onda i Prvenstvo Hrvatske?!

- Zabrana nastupa naših boksača na europskim i svjetskim prvenstvima je velika pogreška. Iako sam za sve sankcije i apsolutno na strani ukrajinskog naroda, veliki protivnik rata i ruske agresivne politike, smatram da se politika i sport ne bi trebali miješati. Boksaču koji trenira svakodnevno i bori se za svoj san doslovno oduzimate priliku za nastup na europskom ili svjetskom prvenstvu ili ne daj Bože Olimpijskim igrama zbog dvostrukih političkih igara kojim smo i sami svjedoci. I puno veće zemlje od nas nisu otkazale nastup, tako da ne vidim zbog čega bismo mi morali.

Pero Veočić izbornik je kadetske reprezentacije i kaže:

- Trebamo nastupati i ne smijemo štetiti našim boksačima! Nismo mi pod sankcijama da štetimo sami sebi. Kažnjavamo time sami sebe i svoje sportaše, jer na kraju samo će oni i mi njihovi treneri biti na nenadoknadivom gubitku. Izgubit će formu i prednost koje može donijeti samo iskustvo s velikih natjecanja. Bez međunarodnih rezultata ostat ćemo i bez potpora gradova i županija, padat će i klubovi. U opasnosti smo da nam boks padne za tri, četiri razine, taman kad smo se zajedničkim naporima podignuli i stekli afirmaciju na međunarodnoj sceni. Što će nam onda i državna prvenstva ako ne smijemo izaći na europska i svjetska prvenstva!? Kako ćemo se ponositi medaljama ako nam je zabranjeno boriti se za njih?! U opasnosti je cijeli boksački sport u Hrvatskoj, svi boksači, treneri i klubovi.

Šteko: Što su u povijesti promijenili bojkoti OI u Moskvi i LA-u?

Mladen Šteko trener je tri osvajačice europskih medalja u 2022. godini. On zaključuje:

- S kćerima Marielom i Valerijom i Lanom Paljušić odlučili smo nastupati za svoju Hrvatsku, premda su u Njemačkoj ogorčeni na nas, sad još i više kad su vidjeli da djevojke osvajaju medalje za Hrvatsku. Apeliram na sve u Hrvatskoj, od predsjednika Vlade i ministara, pa do svih koji odlučuju o hrvatskom sportu - ne uskraćujte nastupe na europskim i svjetskim prvenstvima našim mladim boksačicama i boksačima! Molimo vas da se nađe rješenje, jer ti sportaši ne rade i ne odriču se svega zbog novca, nema tu zarade, nego zato što vole sport i svoju domovinu! Ako je točno da je uvoz iz Rusije u Hrvatsku lani porastao za 68 posto, nemojte politiku lomiti preko leđa sportaša koji od toga nemaju nikakve koristi. Pogotovo preko sportaša u mlađim kategorijama koji nemaju drugog interesa osim da se ogledaju i dokazuju protiv najboljih na velikim natjecanjima. Zar nije puno veći dobitak za Hrvatsku kad naši mladi sportaši pobjeđuju najbolje, nego ako ih nema na prvenstvima. Što su u povijesti promijenili bojkoti olimpijskih igara u Moskvi i Los Angelesu? Ostali su zauvijek zakinuti samo sportaši koje je politika spriječila da ostvare svoje životne snove i upišu se u olimpijsku povijest.

Hrvatske boksačice i boksači prošle su godine osvojili 12 medalja na svjetskim i europskim prvenstvima i svjetskim studentskim igrama.

