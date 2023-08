Apel roditelja uhićenih Boysa: 'Spasite našu djecu, pomozite im. Grci su ih unaprijed osudili'

Prošao je i drugi dan ispitivanja uhićenih Hrvata u Ateni. Za razliku od prvog dana, kad je situacija bila vrlo napeta jer su se navijači AEK-a okupili ispred suda, jučerašnji dan prošao je mirno. AEK-ovi navijači nisu došli ispred suda, iako se neslužbeno najavljivalo da bi ih se moglo okupiti nekoliko tisuća.

Druga skupina od 40 uhićenih, među njima i 38 Hrvata, na vrlo vrući dan stigla je na sud pokrivajući svoje lice. Na sudu su ih dočekali istražitelji te istražni sudac koji će im odrediti pritvor. Ispitani su te se svakoga tereti za ubojstvo za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora, ali terete ih se i za udruženje u kriminalnu organizaciju, za što je minimalna kazna pet godina zatvora.

Osim njih, na sud je stigao i brat 29-godišnjeg Michalisa Katsourija, navijača AEK-a, koji je ubijen u Ateni u ponedjeljak. Brat je stigao na sud u pratnji dvojice odvjetnika Stavrosa Georgopoulosa i Christosa Mavromatisa kako bi svjedočio o smrti Michalisa, a u ime obitelji predao je pisanu izjavu. Mavromatis je rekao da u obitelji vladaju velika bol i bijes.

- Tražim pravdu - kratko je izjavio na ulasku na sud.Obitelj traži da se prikupi sav video materijal s kamera graničnih prijelaza, ali i naplatnih postaja kroz koje su hrvatski navijači prošli do dolaska u Atenu i daju na uvid.

Prvi put izjavu je dao i Athonassios Kaimanakis, grčki odvjetnik 98 navijača Dinama. Izjavio je kako se neće žaliti na odluku suca o zadržavanju navijača u pritvoru.

Apel roditelja

- Apeliram na grčku, ali i Vladu RH da ozbiljno shvate ovu situaciju te osiguraju pravedno suđenje. Ovdje su ljudi koji će ići u zatvor, ali oni nisu kriminalci, oni su navijači i mladići od 19, 20 i 21 godinu. Ta djeca idu u napučene zatvore gdje može biti odmazde od brojnih grčkih navijača. Kako ne bi bilo osvete prema Hrvatima, oni svi moraju biti zajedno - izjavio je Kaimanakis, koji je hrvatskim navijačima dodijeljen po službenoj dužnosti.

O svemu se preko odvjetnika priopćenjem oglasila i skupina od 30 roditelja uhićenih Hrvata, koji su zatražili pomoć države. Dodali su kako se nad njihovom "djecom provodi medijski linč".

- Presumpcija nevinosti u odnosu na našu djecu, državljane Republike Hrvatske, jednostavno ne postoji. Tražimo da se našoj djeci zajamči pravično suđenje. Također tražimo da se našoj djeci zajamči najveća moguća sigurnost tijekom boravka u pritvoru. I na kraju, među našom djecom postoje teško ozlijeđeni ubodnim ranama noževa i drugih predmeta te zahtijevamo da se počinitelji tih kaznenih djela prema državljanima RH procesuiraju - zaključuju u priopćenju.

O svemu se u poslijepodnevnim satima, na maratonu lađa, oglasio i predsjednik Zoran Milanović. Očekuje da bi većina Boysa uskoro trebala izaći.

- Pet dana ih policija ima pravo držati. To sad istječe i ako im svima daju pritvor, stotinu ljudi, neovisno o tome zašto su oni išli dolje, išli su se mlatiti, a to ne mogu podržati, to je naprosto čudno ponašanje. Građani imaju svoja prava. Okolnosti tog gubitka života, ubojstva nisu razjašnjene, ne zna se - rekao je Milanović i dodao:

- Sad da ih Grčka vlast može držati svih stotinu kroz nekakav frizirani pritvor to bi imalo elemente krvne osvete ili kolektivne odgovornosti. Očekujem da se vrlo brzo, a to znači u ovih pet dana koliko im zakon daje, izluče iz toga odgovorni, oni koji su stvarno, ako takvih ima.