Stručnjaci o Hrgovićevoj borbi: 'Hrvat je lijen i nespreman, jel on preskočio teretanu ili što?!'

Filip Hrgović izgubio je tehničkim nokautom od Danijela Duboisa u borbi za privremenog prvaka teške kategorije u spektaklu u Rijadu. Na istoj priredbi Zhang je senzacionalno pobijedio Wildera i poslao ga u penziju. Liječnik je prekinuo Hrgovićev meč u 8. rundi, nakon što je rundu ranije Dubois pošteno izudarao Filipa koji je jedva stajao na nogama. Hrvat je imao posjekotine iznad oba oka i liječnik je javio sucu da mora prekinuti meč. Prvi je to bio poraz Hrgovića nakon 17 uzastopnih pobjeda.

Pogledajte najbolje trenutke borbe

'Hrvat je lijen i nespreman'

Bilo je zanimljivo pratiti Hrgovićev meč kroz komentare ljudi koji su prenosili spektakl iz Rijada. To su stručni komentatori koji su godinama u ovom sportu, Todd Grisham, Mike Costello, Darren Barker i Barry Jones. Hrgović ih je oduševio na početku.

- Hrvat misli ozbiljno, pa on nije promašio niti jedan udarac. Sve što izbaci, pogodi! U prvoj rundi ga je pogodio valjda šest puta. Svaki put je to sjelo na Duboisovu glavu - komentirali su u prvoj rundi kad je Hrgović s nekoliko čistih udaraca dobro pogodio Duboisa.

Odličan je to bio ulazak u meč Hrgovića, Britanac nije imao rješenje za njegove jednostavne kombinacije lijeva-desna.

- Jel netko rekao dečkima da je ovo na 12 rundi? - čudili su se komentatori koji su se složili da ovo neće dugo trajati, s obzirom na bombe koje je bacao Hrgović.

I uvjerljivo je Filip dobio prve dvije runde.

- Dubois jako dobro prima sve te udarce - komentirao je jedan od njih, a drugi mu je rekao:

- Pa to si ponovio pet, šest puta. Dubois samo prima. Ali impresivno izgleda fizički. Čini se da se Hrvat malo ispuhao. Je li moguće da već teško diše - komentirali su u trećoj rundi, kad je Dubois sve više počeo pogađati. Bio je i agresivniji.

Nakon četvrte runde na ekranu su se pojavila sudačke kartice. Filip je dobio prve dvije runde, a Dubois sljedeće dvije. Filip je tada imao posjekotinu iznad jednog oka. Mislilo se da je to od sudara glavama. No jedan od sportskih komentatora rekao je da je dobio info od sudaca da je posjekotina nastala nakon udarca, a ne od sudara glavama. Komentatori su primijetili da Filip ne izgleda dobro.

- Pogledajte Hrgovićev govor tijela, ovo nije dobro. Pa on uopće nema kondicije, nije spreman. Je li on preskočio teretanu? Što je ovo. Pa on je lijen - čudili su se stručnjaci dok je Dubois bio sve bolji.

- Hrvat je malo umišljen, rekao je da će razbiti Duboisa. Kad su ga pitali je li mu ovo najteži meč, rekao je da nije, ha, ha, ha. Ali Dubois je sazreo, onaj zadnji meč i pobjeda pokazali su mu da može. Hrgović je ušao u meč kao Ivan Drago protiv Rockya - pričali su u prijenosu.

Ključna je bila sedma runda u kojoj je Dubois pošteno isprebijao Hrgovića kojeg je od nokdauna spasilo zvono.

- Hrvat ima crvenobijele hlačice, na njima je sad više crvenog od krvi. Kako uopće stoji na nogama? - pričali su nakon sedme runde.

U osmoj je liječnik prekinuo meč nakon što je Filip imao dvije velike porezotine iznad oba oka.

- Uspio je, Dubois je uspio! Ovo je njegova pobjeda karijere - uzviknuli su sportski komentatori.

A Hrgović? Nije gotovo. Morao bi dobiti još pokoju šansu...