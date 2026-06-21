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DOSAD NEVIĐENO

Apsurdna situacija na utakmici SP-a! Belgijac se previjao u bolovima, ali pomoć nije došla

Piše Ivan Kužela,
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Apsurdna situacija na utakmici SP-a! Belgijac se previjao u bolovima, ali pomoć nije došla
Foto: Screenshot/HRT

Trossard je prošao kroz neviđenu situaciju. Irac ga je nagazio, previjao se u bolovima, ali liječnici nisu ulazili na teren bez obzira što ih je sudac pozvao. Sve to je rezultat novih pravila koja su se uvela na ovom SP-u

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Svjetsko prvenstvo je u punome jeku, a nova pravila donijela su mnoge promjene na terenu. Na utakmici Belgije i Irana svjedočili smo apsurdnoj situaciji u kojoj je deblji kraj izvukao napadač 'crvenih vragova' Leandro Trossard. Na njega je startao s čepovima prema listu iranski reprezentativac Jahanbakhsh, a igrač Arsenala ostao je ležati u bolovima, međutim liječnici mu nisu došli pomoći.

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Glavni sudac susreta Dario Herrera dao je signal belgijskim liječnicima da dođu ukazati pomoć ozlijeđenom Trossardu. Belgijac je ostao ležati na travnjaku uz bolnu grimasu na licu i s poderanom štucnom. Liječnici su došli na nekoliko metara od njega, ali nisu htjeli stupiti na teren i koristiti magični sprej i smanjili mu bol kao što bi radili na prijašnjim prvenstvima.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran
Foto: DANIEL COLE

Novo pravilo nalaže da, ako se igraču ukaže pomoć na terenu, on nakon toga mora napustiti teren i ne smije se vratiti u igru najmanje jednu minutu. De Bruyne i njegovi suigrači u dogovoru s Trossardom i liječničkom ekipom odlučili su da napadaču Arsenala ne treba pomoć. Kasnije se šepajući pridigao i nastavio utakmicu te tako odbacio mogućnost da Belgija privremeno bude s desetoricom na terenu.

FIFA World Cup 2026 - Group G - Belgium v Iran
Foto: DANIEL COLE

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