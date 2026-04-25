Arbeloa opleo po sucima: Ljudi koji odlučuju ne razumiju igru...

Real Madrid ponovno je prosuo bodove u La Ligi odigravši samo 1-1 na gostovanju kod Real Betisa, čime je širom otvorio vrata Barceloni da poveća svoju prednost na vrhu ljestvice. Frustracije nakon utakmice nije skrivao trener Álvaro Arbeloa, čija je momčad primila izjednačujući pogodak u sudačkoj nadoknadi. Španjolski stručnjak oštro je kritizirao suđenje, ustvrdivši da je izravno utjecalo na ishod.

Real je poveo golom Viníciusa Júniora i držao vodstvo sve do 94. minute, kada je Héctor Bellerín postavio konačni rezultat. Arbeloa je nakon susreta uperio prst prema sucima, istaknuvši nedosuđeni jedanaesterac nakon udarca Brahima Díaza i prekršaj nad Ferlandom Mendyjem uoči gola Betisa.

​- Za mene je to bio čist penal, ruka je ispružena. A kod gola, Mendy je osvojio poziciju i bio je dovoljan lagani kontakt da padne. Ali da biste to vidjeli, morate razumjeti nogomet. Tu imamo ozbiljan problem, jer ljudi koji donose odluke ne razumiju igru - poručio je.

Četvrti put u zadnjih šest utakmica Real je primio gol u nadoknadi, a trener za taj zabrinjavajući obrazac nema jasno objašnjenje.

​- Još jedno razočaranje u završnici, koje mislim da nismo zaslužili. Da imamo jasan razlog zašto se to događa, ispravili bismo ga. Kad su rezultati ovako tijesni, to se može dogoditi, a istina je i da nemamo sreće - rekao je Arbeloa.

Iako je trener bio fokusiran na suđenje, analitičari ističu kako je njegova momčad imala dovoljno prilika da osigura pobjedu i prije sporne završnice. Jedina svijetla točka bio je golman Andriy Lunin, koji je s nekoliko sjajnih intervencija spašavao momčad.

Dodatnu brigu za navijače Reala predstavlja i stanje Kyliana Mbappéa, koji je igru napustio desetak minuta prije kraja na vlastiti zahtjev.

​- Ne znam, osjetio je nelagodu. Vidjet ćemo kako će napredovati idućih dana - kratko je poručio trener.

*uz korištenje AI-a