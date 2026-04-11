Arbeloa: Za mene je to penal tu i na Mjesecu! Uvijek je ista priča

Piše Ivan Kužela,
Čitanje članka: 1 min
Real Madrid je u rezultatskoj krizi. Drugi vikend zaredom su bez pobjede u La Ligi, a trener Arbeloa bijesan je na suce nakon sporne odluke protiv Girone. Kylian Mbappé je dobio udarac laktom, a sudac nije sudio penal

Nogometaši Real Madrida kiksali su u petak drugi uzastopni vikend u La Ligi. Na Santiago Bernabeuu odigrali su izjednačeno protiv Girone (1-1), a u prošlom kolu izgubili su od Mallorce u gostima (2-1). Uz dva kiksa, u srcu Madrida su izgubili od Bayerna u prvoj utakmici četvrtfinala Lige prvaka (2-1).

Ljutiti trener Alvaro Arbeloa nije ostao dužan nikome i oštro je osudio suđenje na utakmici s katalonskom momčadi. Nije zadovoljan odlukom suca Javiera Alberole u 88. minuti utakmice kad je laktom u kaznenom prostoru Kyliana Mbappéa udario brazilski stoper Vitor Reis. Video incidenta pogledajte OVDJE.

- Za mene je to penal i ovdje i na Mjesecu. Ne razumijem to, a ni itko drugi ne razumije. Kada VAR intervenira? Intervenira kada mu odgovara, a kada ne, onda ne intervenira.

Spomenuo je i kako javnost zna njegovo mišljenje o sucima.

- Već znate moje mišljenje. Činjenice to potvrđuju. To je jasan prekršaj. Dosudili su prekršaj Kylianu koji je bio manje ozbiljan od penala. Imali smo mnogo problema sa sucima. S ovim, na Mallorci. Uvijek ista priča.

Alberola je do sada 'kraljevskom klubu' kao glavni sudac sudio na 19 susreta. Madriđani su pritom ostvarili 12 pobjeda, tri remija i četiri poraza. Na spomenutim utakmicama svirao je u korist Reala tek dva jedanaesterca, ali za treći se u petak nije odlučio. 

Real je trenutačno drugi u ligi i ima šest bodova manje od Barcelone koja ima utakmicu manje. Ekipa Hansija Flicka odigrat će u subotu od 18.30 sati katalonski derbi protiv Espanyola i pokušati pobjeći ljutim rivalima na devet bodova prednosti. Nakon ovog, ostalo je još sedam kola do kraja španjolskog prvenstva. 

