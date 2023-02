Argentina neće igrati na SP-u prvi put nakon 1982. godine

Argentina je prije četiri godine bila najveća senzacija Svjetskog prvenstva u košarci. Čudesni Luis Scola je s 38 godina odvukao svoju reprezentaciju do finala gdje je pak na kraju ipak bila bolja Španjolska.

Argentinci su bili na koračić od plasmana na novo Svjetsko prvenstvo koje se u rujnu igra u Japanu, Indoneziji i Filipinima. No, sve što je moglo poći po zlu, pošlo je. Reprezentacija je predvođena zvezdašem Facundom Campazzom izgubila od Dominikanske Republike 79-75, postojala je i šansa da dalje prođu kao najbolja četvrtoplasirana momčad, ali rival Brazil srušio im je sve snove pobijedivši SAD 83-76.

Svjetski viceprvak tako će prvi put nakon 1982. godine propustiti MundoBasket, a za to su sami krivi. Vodili su i 17 razlike protiv Dominikanske Republike, no i to su uspjeli prokockati. S trice ih je rešetao košarkaš Betica Jean Montero koji je ubacio šest od devet trica, da bi ukupno brojao do 22 koša. Čak 18 je zabio u drugom poluvremenu.

- Nismo ih nokautirali i sumnja se počela uvlačiti. Ovo je težak udarac. Emotivno se nismo mogli dići nakon što su izjednačili. Boljet će nas gledati Mundobasket na televiziji - rekao je izbornik Argentine Pablo Prigioni.

Najbolji je bio Gabriel Deck s 27 koševa, dok je u potpunosti razočarao igrač Crvene zvezde Facundo Campazzo. Zabio je tek poena, kao i Nicola Laprovittola.

Težak je ovo udarac za argentinsku reprezentaciju, pogotovo nakon što su u rujnu prošle godine osvojili američko prvenstvo. A sada će barem znati kako je nama već godinama gledati najveća natjecanja na televiziji.

