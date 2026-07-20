VIDEO Scaloni jecao: Nikad više neću imati ovakvu momčad. Hoću li ostati? Moram razmisliti

Lionel Scaloni (48) prije četiri godine postao je senzacionalni svjetski prvak s Argentinom, ovaj je put dogurao do finala, baš kao i sastav Alejandra Sabelle 2014. Tad je bila bolja Njemačka u produžetku golom Marija Götzea, ovaj put Španjolska golom Ferrana Torresa u New Jerseyu.

Nakon utakmice je suze lio Lionel Messi. Mnogi se pitaju hoće li više zaigrati za Argentinu, u lipnju je napunio 39 godina.

- Nisam razgovarao s Leom. Što se mene tiče, razgovarat ću s predsjednikom. Ispunit ću svoj ugovor, a onda ću vidjeti. Osjećam potrebu razmisliti. Ne znam hoću li moći učiniti nešto ovako veliko, možda ćemo morati vidjeti. Zahvaljujem predsjedniku na prilici, što mi je dao ovu poziciju - govorio je Scaloni kroz suze na presici nakon finala.

- Ovo mjesto je san za sve. Do posljednjeg trenutka smo se trudili dati sve od sebe, i stožer i igrači. U redu je da mogu odvojiti vrijeme i razmisliti o budućnosti. Ovo mjesto je prekrasno, prekrasno, mjesto iz snova, mjesto u kojem moj stožer i ja nikada nismo zamišljali da ćemo biti - nastavio je.

Pitali su ga o isključenju Enza Fernandeza u sudačkoj nadoknadi.

- Ne mogu se sjetiti, mislim da je mogao izbjeći prvi žuti karton, ali tako je kako je. Naravno, nije mislio da će mu dati drugi. Pokušao sam govoriti engleski, moj loši engleski. Naravno da je to finale Svjetskog prvenstva i neke su se stvari mogle zaobići, ali to je to. Nikakve kritike.

Bivši nogometaš reprezentaciju je preuzeo 2018., osvojio je SP 2022. i dvije Copa Americe. Prije prvenstva kolale su informacije kako je dogovor o novom ugovoru do 2031. blizu. No sad će ponovno promiješati karte.

- Da bismo nastavili, potrebno je mnogo toga: resetirati se, formirati ovakvu grupu, koja se vjerojatno neće ponovno formirati. Duboko me boli. Žao mi je - zaključio je Scaloni.