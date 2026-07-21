Obavijesti

Sport

Komentari 7
NAKON KAOSA U FINALU

Argentinac udario Danija Olma u glavu, on nije vratio: 'Nisam htio biti loš primjer našoj djeci'

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Argentinac udario Danija Olma u glavu, on nije vratio: 'Nisam htio biti loš primjer našoj djeci'
Foto: Kai Pfaffenbach/REUTERS
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Mogu se ponašati kako god žele, raditi ispade, udarati ili praviti scene, ali mi smo danas pokazali daleko više dostojanstva i klase. I na terenu i izvan njega, komentirao je Olmo ponašanje Argentinaca

Admiral

Španjolska se kući vratila sa svjetskim zlatom oko vrata nakon što je potpuno nadigrala Argentinu u finalu Mundijala. "Furija" je slavila s 1-0 golom Ferrana Torresa, ali nakon zadnjeg sučevog zvižduka krenuo je potpuni kaos na terenu u režiji "gaučosa" koji se nisu mogli pomiriti s porazom. Tu je nastradao i Dani Olmo kojeg je član argentinskog stožera udario u glavu.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja nije bila dio televizijskog prijenosa, a na kojoj se vidi kako pomoćni trener Argentine Roberto Ayala (53) fizički nasrće na Danija Olma. Bivši branič najprije odguruje Erica Garcíju, a potom rukom udara Olma u lice.

Španjolski reprezentativac nije odgovorio na udarac, već je nastavio verbalni obračun s jednim od argentinskih igrača. Cijeli događaj zabilježio je gledatelj s tribina, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama. Olmo se oglasio nakon incidenta i objasnio zašto nije uzvratio udarac.

- Kada mi netko iz njihova stožera tako stavi ruke na lice, moja je prva reakcija bila uzvratiti udarac jer ipak sam čovjek i u takvim trenucima instinktivno se želiš obraniti. Ali suzdržao sam se. Nije nam to važno. Ono što je važno jesu vrijednosti koje odlučiš predstavljati. Mi smo uzori bezbrojnim dječacima i djevojčicama, zato uvijek moramo davati pravi primjer. Nisam želio dati loš primjer svoj djeci i navijačima koji su utakmicu pratili od kuće. Imamo odgovornost i uzor smo novim generacijama - rekao je Olmo pa se osvrnuo na cijeli incident i ponašanje Argentinaca:

- Iskreno, nimalo me nije briga što su radili nakon utakmice. Mogu se ponašati kako god žele, raditi ispade, udarati ili praviti scene, ali mi smo danas pokazali daleko više dostojanstva i klase. I na terenu i izvan njega. Budimo realni, osim Messija, koji se uvijek ponaša s pravom klasom, imao sam dojam da su svi ostali iz njihove momčadi i stožera cijelo vrijeme samo čekali razlog da se potuku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 7
UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom, Pep u pregovorima s Italijom
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Bivši 'topnik' Osijeka trenira s Lokomotivom, Pep u pregovorima s Italijom

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo
FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura
ŠTO VOZI LEO?

FOTO Zavirite u garažu Lionela Messija. Njegovi limeni ljubimci vrijede stotine milijuna eura

Argentinski nogometni velemajstor ne štedi na kupnji automobila. U garaži ima nekoliko Audija, rijetki Ferrari, trkaći Pagani, Maserati, Cadillac, Dodge, Lexus...
FOTO 'Vatreni' ju je dugo zavodio i skrivao od javnosti, a sada su rekli sudbonosno 'da'
SAMOZATAJNA HERCEGOVKA

FOTO 'Vatreni' ju je dugo zavodio i skrivao od javnosti, a sada su rekli sudbonosno 'da'

Nogometaš Kristijan Jakić vjenčao se s vizažisticom Lucijom Jelić. Par je dugo skrivao svoju vezu, a sada je na društvenim mrežama ponosno podijelio fotografije s najvažnijeg dana u životu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026