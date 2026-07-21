Argentinac udario Danija Olma u glavu, on nije vratio: 'Nisam htio biti loš primjer našoj djeci'

Španjolska se kući vratila sa svjetskim zlatom oko vrata nakon što je potpuno nadigrala Argentinu u finalu Mundijala. "Furija" je slavila s 1-0 golom Ferrana Torresa, ali nakon zadnjeg sučevog zvižduka krenuo je potpuni kaos na terenu u režiji "gaučosa" koji se nisu mogli pomiriti s porazom. Tu je nastradao i Dani Olmo kojeg je član argentinskog stožera udario u glavu.

Na društvenim mrežama pojavila se snimka koja nije bila dio televizijskog prijenosa, a na kojoj se vidi kako pomoćni trener Argentine Roberto Ayala (53) fizički nasrće na Danija Olma. Bivši branič najprije odguruje Erica Garcíju, a potom rukom udara Olma u lice.

Španjolski reprezentativac nije odgovorio na udarac, već je nastavio verbalni obračun s jednim od argentinskih igrača. Cijeli događaj zabilježio je gledatelj s tribina, a snimka se ubrzo proširila društvenim mrežama. Olmo se oglasio nakon incidenta i objasnio zašto nije uzvratio udarac.

por que el raton ayala le pegó una piña a dani olmo jajdjsjsjsj pic.twitter.com/ZNkBpPAcjU — Peñargrol (@CAPArgento__) July 20, 2026

- Kada mi netko iz njihova stožera tako stavi ruke na lice, moja je prva reakcija bila uzvratiti udarac jer ipak sam čovjek i u takvim trenucima instinktivno se želiš obraniti. Ali suzdržao sam se. Nije nam to važno. Ono što je važno jesu vrijednosti koje odlučiš predstavljati. Mi smo uzori bezbrojnim dječacima i djevojčicama, zato uvijek moramo davati pravi primjer. Nisam želio dati loš primjer svoj djeci i navijačima koji su utakmicu pratili od kuće. Imamo odgovornost i uzor smo novim generacijama - rekao je Olmo pa se osvrnuo na cijeli incident i ponašanje Argentinaca:

- Iskreno, nimalo me nije briga što su radili nakon utakmice. Mogu se ponašati kako god žele, raditi ispade, udarati ili praviti scene, ali mi smo danas pokazali daleko više dostojanstva i klase. I na terenu i izvan njega. Budimo realni, osim Messija, koji se uvijek ponaša s pravom klasom, imao sam dojam da su svi ostali iz njihove momčadi i stožera cijelo vrijeme samo čekali razlog da se potuku.