Praznovjerni Argentinci i sretan dres. Protiv Engleza u majici u kojoj je Maradona zabio rukom

Tri lava ponovno će igrati u potpuno bijeloj opremi, kao što su igrali i protiv Norveške, dok će Messi i društvo biti u crno-plavom. Taj je dres dosad nošen samo jednom, kada je Argentina u grupnoj fazi pobijedila Jordan s 3:1.

Među argentinskim novinarima vlada teorija da je taj dres sretan. Davne 1986. kada je Maradona 'božjom rukom' i pogotkom stoljeća izbacio Engleze, Argentinci su igrali u istoj garnituri, plava majica, crne hlačice.

Dva rivala igraju polufinale u srijedu, a tenzije se mogu rezati nožem i prije nego je utakmica počela. Ima tu svega, od Falklandskog rata, do optužbi za podcjenjivanje i podbadanja tko ima koliko naslova svjetskih prvaka.