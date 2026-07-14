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Praznovjerni Argentinci i sretan dres. Protiv Engleza u majici u kojoj je Maradona zabio rukom

Piše Filip Sulimanec,
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Praznovjerni Argentinci i sretan dres. Protiv Engleza u majici u kojoj je Maradona zabio rukom
Foto: Tony Marshall
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Među argentinskim novinarima vlada teorija da je taj dres sretan

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Tri lava ponovno će igrati u potpuno bijeloj opremi, kao što su igrali i protiv Norveške, dok će Messi i društvo biti u crno-plavom. Taj je dres dosad nošen samo jednom, kada je Argentina u grupnoj fazi pobijedila Jordan s 3:1.

Među argentinskim novinarima vlada teorija da je taj dres sretan. Davne 1986. kada je Maradona 'božjom rukom' i pogotkom stoljeća izbacio Engleze, Argentinci su igrali u istoj garnituri, plava majica, crne hlačice. 

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