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KRENULO JE

Žestoka svađa Argentinaca i Engleza: Mi imamo tri titule svjetskih prvaka, a vi jednu

Piše Filip Sulimanec,
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Žestoka svađa Argentinaca i Engleza: Mi imamo tri titule svjetskih prvaka, a vi jednu
Foto: Amanda Perobelli
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Argentinci smatraju da ih Englezi podcjenjuju

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Kao što se i očekivalo, susret Engleske i Argentine dolazi u jeku velikih, povijesnih tenzija te dvije nacije. Prvo su argentinski navijači i igrači pjevali pjesmu 'Muchachos' u kojoj se spominje Falklandski rat 1982. Sada su se sukobili njihovi mediji. Argentinskim novinarima nije sjela izjava Iana Wrighta koji je rekao se ne boji Lionela Messija i njegovih suigrača.

Argentinci smatraju da ih Englezi podcjenjuju. 

 - Među engleskim tiskom i bivšim igračima vlada ozračje trijumfalizma, podcjenjuju snagu Argentine dok se njihova zvijezda Bellingham i izbornik Tuchel javno prepiru." Argentina je osvojila Svjetsko prvenstvo tri puta otkako je Engleska posljednji put slavila prije 60 godina. Pritom je dvaput izbacila Engleze. Prije 40 godina Diego Maradona je svojom "Božjom rukom" odveo Argentinu do pobjede 2:1, dok je 1998. Engleska ispala nakon jedanaesteraca - pišu Argentinci.

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Razbjesnila ih je izjava Wrighta u emisiji Stick to Football, gdje je rekao kako vjeruje da će Engleska pobijediti i ući u svoje prvo finale Svjetskog prvenstva nakon 60 godina. 

 - Mora biti teško, ipak je to finale. Ali ne bojim se Argentine kao što bih se bojao Francuske ili Španjolske, jer mislim da se o njima stvara puno pogrešnih predodžbi." Argentinci, koji su naslov osvojili prije četiri godine u Kataru, pokazali su ranjivost u obrani - rekao je.

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