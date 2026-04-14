NEOČEKIVANA ODLUKA

Argentinska legenda otišla je s klupe Miamija. Messi i Suarez iznenada ostali bez trenera...

Foto: Scott Kinser/REUTERS

Šok u Inter Miamiju: Javier Mascherano napustio je trenersku poziciju zbog osobnih razloga. Njegov pomoćnik Guillermo Hoyos preuzet će ekipu

Argentinac Javier Mascherano (41) dao je ostavku na mjesto trenera Inter Miamija, gdje igra Lionel Messi, iz osobnih razloga, objavili su u utorak aktualni prvaci MLS lige. Odlazak Mascherana (41), koji je bio na čelu Miamija od studenog 2024. i imao je ugovor do 2027., u potpunosti je neočekivan.

Trump dočekao Messija u Bijeloj kući 07:58
Trump dočekao Messija u Bijeloj kući | Video: 24sata/reuters

- Uvijek ću njegovati uspomenu na naš prvi MLS naslov i, gdje god bio, nastavit ću željeti klubu sve najbolje u budućnosti, napisao je bivši suigrač Lionela Messija u argentinskoj reprezentaciji i u FC Barceloni.

- Javier će zauvijek biti dio povijesti ovog kluba i uvijek će imati posebno mjesto u obitelji Inter Miami CF, rekao je Jorge Mas, vlasnik kluba s Floride.

Argentinac Guillermo Hoyos, bivši izbornik Bolivije, preuzet će momčad za nadolazeće utakmice, objavio je klub. Nakon sedam kola, Inter Miami zauzima treće mjesto u Istočnoj konferenciji MLS-a.

Lionel Messi pridružio se Inter Miamiju 2023. iz Paris Saint-Germaina. Osvajač Svjetskog prvenstva 2022. i osmerostruki dobitnik Ballon d'Ora igra na Floridi uz, između ostalih, još jednog bivšeg igrača Barcelone, Urugvajca Luisa Suareza.

